به گزارش ایلنا، غلامعلی فخاری اشرفی افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی واژگونی و سقوط یک دستگاه خودروی وانت‌نیسان به داخل دره در محور مواصلاتی کیاسر به دامغان، محدوده تلمادره روستای کوات در جاده باداب سورت، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان مازندران اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله یک تیم عملیاتی متشکل از 5 نجاتگر به همراه یک دستگاه آمبولانس و خودروی ست نجات از پایگاه امداد و نجات کیاسر به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند. بررسی‌های اولیه صحنه سانحه نشان داد که این حادثه رانندگی در مجموع 6 حادثه‌دیده و 4 مصدوم در پی داشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مازندران اظهار داشت: از مجموع تعداد 6 حادثه‌دیده این سانحه رانندگی، 4 نفر از سرنشینان دچار مصدومیت شدند. نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و پیش‌بیمارستانی، یک بانوی 28 ساله را برای ادامه روند درمان به نیروهای عملیاتی اورژانس 115 تحویل دادند.

فخاری اشرفی به دیگر اقدامات انجام شده برای رسیدگی به این حادثه رانندگی اشاره داشته و تصریح کرد: نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر استان مازندران همچنین خدمات لازم را به دیگر حادثه‌دیدگان این سانحه رانندگی ارائه کردند. سرانجام عملیات امدادرسانی در محل سانحه با ایمن‌سازی صحنه حادثه به پایان رسید.

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