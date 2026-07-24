به گزارش ایلنا، نشست بررسی ظرفیت‌ها و توسعه فعالیت‌های شبکه تعاون روستایی استان فارس با حضور نماینده مردم شهرستان کازرون در مجلس شورای اسلامی، و جمعی از مدیران و مسئولان بخش کشاورزی و تعاون برگزار شد؛ نشستی که با محوریت بررسی مسائل و نیاز‌های شبکه تعاون روستایی و ارائه راهکار‌های عملی برای تقویت پشتیبانی از تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی همراه بود.

غلامرضا دهقان ناصرآبادی در جریان حضور خود در مدیریت تعاون روستایی استان فارس، ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با سید احمد احمدی‌زاده، مدیر تعاون روستایی استان، ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سطح خدمت‌رسانی به جامعه کشاورزی و توسعه فعالیت‌های تعاونی‌ها را مورد بررسی قرار داد.

در حاشیه این دیدار، نشست تخصصی با حضور عباس قائدی‌زاده، مدیر شعب بانک کشاورزی استان فارس، پزشکی، مسئول اعتبارات بانک کشاورزی استان، معاونان و رؤسای ادارات ستادی تعاون روستایی و همچنین مدیران عامل اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی استان برگزار شد.

در این نشست، مسائل و نیاز‌های جاری شبکه تعاون روستایی در سطح استان و شهرستان کازرون، به‌ویژه در حوزه جذب اعتبارات، بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، تأمین منابع مالی و حمایت از طرح‌های تعاونی، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیر تعاون روستایی استان فارس با اشاره به نقش مهم تعاونی‌های روستایی در پشتیبانی از تولید، تأمین نهاده‌ها، عرضه محصولات و حمایت از بهره‌برداران کشاورزی، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مالی و اجرایی این شبکه تأکید کرد.

سید احمد احمدی‌زاده، همچنین ابراز امیدواری کرد: با حمایت و پیگیری‌های غلامرضا دهقان ناصرآبادی، زمینه برای رفع بخشی از موانع موجود و ایجاد گشایش‌های مؤثرتر در مسیر فعالیت شبکه تعاون روستایی استان فراهم شود و تعاونی‌ها بتوانند با توان و ظرفیت بیشتری به جامعه کشاورزی خدمت‌رسانی کنند.

در ادامه، مدیران عامل اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی استان به تشریح مسائل و چالش‌های موجود در بخش‌های مختلف پرداختند.

مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده در این بخش، موضوع جذب اعتبارات، دریافت تسهیلات بانکی، تأمین سرمایه در گردش و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای تعاونی‌ها بود.

در همین راستا، مدیر شعب بانک کشاورزی استان فارس و مسئول اعتبارات این بانک نیز با ارائه توضیحات و راهکار‌های تخصصی، ظرفیت‌های موجود برای استفاده تعاونی‌ها از منابع اعتباری و تسهیلات بانکی را تشریح کردند.

این بخش از نشست، زمینه‌ای برای گفت‌وگوی مستقیم میان مدیران شبکه تعاون روستایی و مسئولان بانکی فراهم کرد تا مسائل موجود با رویکردی کارشناسی‌تر بررسی و راهکار‌های عملی برای تسهیل فرآیند تأمین مالی تعاونی‌ها ارائه شود.

غلامرضا دهقان ناصرآبادی، نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی هم، ضمن تجلیل از عملکرد شبکه تعاون روستایی، نقش این نهاد را در تأمین امنیت غذایی، پایداری تولید و حمایت از بهره‌برداران بخش کشاورزی بسیار مهم و ارزشمند دانست.

اوبا تأکید بر نقش تعاونی‌های روستایی در زنجیره تولید و اقتصاد کشاورزی اظهار کرد: تلاش‌های بی‌وقفه شبکه تعاون روستایی در خط مقدم تولید، امنیت غذایی کشور را تضمین می‌کند و وظیفه ما در مجلس، حمایت از این جایگاه ارزشمند است.

نماینده مردم کازرون همچنین با اشاره به مسائل مطرح‌شده در این نشست، دغدغه‌های تعاونی‌ها در زمینه جذب اعتبارات و دریافت تسهیلات بانکی را مهم و اولویت‌دار دانست و گفت: دغدغه‌های مطرح شده در خصوص جذب اعتبارات و تسهیلات بانکی در بخش تعاونی‌ها کاملاً بجا و اولویت‌دار است. قطعاً با تکیه بر مباحث کارشناسی ارائه شده در این نشست، پیگیری‌های لازم را در سطح کلان و در تعامل با دستگاه‌های مربوطه انجام خواهیم داد تا با رفع موانع موجود، مسیر فعالیت تعاونی‌ها در سطح استان هموارتر شود.

برگزاری این نشست و تأکید بر تعامل میان شبکه تعاون روستایی، بانک کشاورزی و نمایندگان مجلس، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی و ایجاد فرصت‌های جدید برای تأمین مالی و توسعه فعالیت‌های تعاونی در استان فارس باشد؛ موضوعی که در نهایت، آثار مثبت آن در حمایت از تولیدکنندگان، افزایش توان اقتصادی روستاها، تقویت زنجیره تولید و ارتقای خدمات‌رسانی به جامعه کشاورزی نمایان خواهد شد.

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