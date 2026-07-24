راهاندازی درمانگاه اربعینی هلالاحمر خوزستان در منطقه مرزی شیب عراق
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر استان خوزستان از آغاز فعالیت درمانگاه اربعینی این جمعیت در منطقه شیب عراق خبر داد و گفت: این مرکز درمانی با هدف ارائه خدمات شبانهروزی به زائران اربعین حسینی، در طول برگزاری راهپیمایی عظیم مردمی فعال خواهد بود.
به گزارش ایلنا از خوزستان؛ دکتر حسین عبودی مزرعه امروز جمعه با اعلام آغاز فعالیت درمانگاه موقت اربعینی جمعیت هلالاحمر استان خوزستان، اظهار کرد: این مرکز درمانی با هدف ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش دسترسی زائران اربعین حسینی به خدمات درمانی و سلامت محور راهاندازی شده است.
عبودی مزرعی، افزود: این درمانگاه با بهرهگیری از ظرفیت پزشکان و پیراپزشکان، داوطلب و تجهیزات درمانی و خودرویی جمعیت هلالاحمر استان با ارائه خدمات درمان سرپایی و اعزام به مراکز درمانی ، در طول اجرای طرح برگزاری راهپیمایی عظیم مردمی در اربعین حسینی بهصورت شبانهروزی به زائران خدمترسانی خواهد کرد.
وی ادامه داد: این مرکز با مدیریت معاونت بهداشت و درمان جمعیت هلالاحمر خوزستان و با مشارکت داوطلبانه بیش از ۶۰ نفر از پزشکان، پرستاران و کادر درمان اضطراری این مجموعه مردمنهاد، خدماتی شامل ویزیت پزشکی، مراقبتهای اولیه، خدمات دارویی خدمات درمانی را به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه میکنند.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه همکاریهای مشترک در حوزه سلامت اربعین، تصریح کرد: راهاندازی این درمانگاه، نمادی از تعامل، همافزایی و همکاری داوطلبان جمعیت در مسیر خدمترسانی به زائران حسینی است.
گفتنی است درمانگاه موقت منطقه شیب عراق یکی از مراکز درمانی پیشبینیشده در طرح ملی اربعین حسینی است که با مشارکت نیروهای درمانی داوطلب هلالاحمر، خدمات سلامتمحور را به زائران در مسیر تردد به عتبات عالیات ارائه میکند.