فرمانده انتظامی شهرستان چرداول خبر داد:
انهدام باند خانوادگی فروش طلای تقلبی در چرداول
فرمانده انتظامی شهرستان چرداول از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند خانوادگی کلاهبرداری که با فروش طلای تقلبی به جای طلای اصل، اقدام به فریب طلافروشان و کسب سودهای کلان میکردند، خبر داد.
به گزارش ایلنا از ایلام، سرهنگ افشار شاهمرادی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر فعالیت مشکوک افرادی در بازار طلا و فروش زیورآلات بدل آبکاریشده به عنوان طلای اصل در شهرستانهای مختلف، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری سرابله قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای مأموران انتظامی شهرستان نشان داد اعضای این باند خانوادگی با همکاری افرادی در پایتخت، انواع زیورآلات بدلی از جمله دستبند، گوشواره و سایر مصنوعات را با آبکاری حرفهای و حک شمارههای جعلی، به همراه فاکتورهای صوری منتسب به طلافروشیهای معتبر، به عنوان طلای اصل به فروش میرساندند.
فرمانده انتظامی شهرستان چرداول تصریح کرد: متهمان که در سنوات گذشته نیز سابقه کلاهبرداریهای میلیاردی داشتهاند، این بار با شناسایی طلافروشان شهرستان چرداول قصد انجام معامله و ادامه فعالیت مجرمانه خود را داشتند که با اشراف اطلاعاتی مأموران و تعامل مناسب با صنف طلافروشان، پیش از انجام معامله در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.
سرهنگ شاهمرادی با اشاره به کشف ۳۰۰ گرم زیورآلات تقلبی آبکاریشده از متهمان گفت: اعضای این باند شامل پدر، همسر وی و کودک همراهشان، پس از انتقال به مقر انتظامی و مواجهه با مستندات موجود، به بزه انتسابی و شیوه حرفهای کلاهبرداری خود اعتراف کردند.
وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان چرداول در پایان با تأکید بر اینکه امنیت اقتصادی و آرامش بازار از اولویتهای پلیس است، از شهروندان و بهویژه فعالان صنف طلا و جواهر خواست هنگام خرید مصنوعات طلا از افراد ناشناس، نسبت به احراز اصالت کالا و صحت فاکتورهای ارائه شده دقت لازم را داشته باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.