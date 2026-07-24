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مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تاکید کرد؛

مهارت‌آموزی، پیشران اشتغال پایدار لرستان؛ ترویج گفتمان فنی و حرفه‌ای محور هفته مهارت

مهارت‌آموزی، پیشران اشتغال پایدار لرستان؛ ترویج گفتمان فنی و حرفه‌ای محور هفته مهارت
کد خبر : 1817869
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مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان گفت: تمام توان و تلاش این مجموعه در هفته مهارت باید در راستای ترویج گفتمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و فرهنگ‌سازی مهارت‌آموزی در سطح جامعه متمرکز شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اله‌بخش اداوی امروز جمعه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای مهارتی لرستان با اشاره به نقش محوری مهارت‌آموزی در توسعه استان اظهار کرد: در دنیای امروز دیگر نمی‌توان بدون مهارت، مسیر اشتغال و تولید را طی کرد؛ چراکه ارتقای سطح مهارت و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در گرو فراگرفتن حداقل یک مهارت فنی است. 

وی مهارت‌آموزی را پایه و اساس اشتغال پایدار دانست و افزود: مشاهده دستاوردهای ارائه‌شده در این نمایشگاه و شور و اشتیاق همکاران برای برپایی آن، گواهی بر اهمیت بالای این حوزه در استان است. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نه‌تنها مسیر ورود جوانان به بازار کار را هموار می‌کند، بلکه زمینه خوداشتغالی، کارآفرینی و رونق اقتصادی را نیز فراهم می‌سازد. 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان با قدردانی از زحمات کارکنان این مجموعه تصریح کرد: از تمامی همکارانی که در مسیر توسعه و ترویج مهارت‌آموزی به‌عنوان پیشران اشتغال استان بی‌وقفه تلاش می‌کنند، صمیمانه سپاسگزارم. این تلاش‌ها در نهایت به ارتقای سرمایه انسانی و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه منجر خواهد شد. 

اداوی در پایان ابراز امیدواری کرد: برگزاری این نمایشگاه بتواند پیوند مؤثری میان دستاوردهای مهارتی و عموم مردم ایجاد کرده و با معرفی توانمندی‌های آموختگان، زمینه‌ساز توجه و نگاه ویژه به ظرفیت‌های بومی استان لرستان باشد؛ چراکه هر فرد جویای کار با فراگیری یک مهارت فنی می‌تواند آینده شغلی خود را تضمین کند.

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