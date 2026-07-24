به گزارش خبرنگار ایلنا، اله‌بخش اداوی امروز جمعه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای مهارتی لرستان با اشاره به نقش محوری مهارت‌آموزی در توسعه استان اظهار کرد: در دنیای امروز دیگر نمی‌توان بدون مهارت، مسیر اشتغال و تولید را طی کرد؛ چراکه ارتقای سطح مهارت و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در گرو فراگرفتن حداقل یک مهارت فنی است.

وی مهارت‌آموزی را پایه و اساس اشتغال پایدار دانست و افزود: مشاهده دستاوردهای ارائه‌شده در این نمایشگاه و شور و اشتیاق همکاران برای برپایی آن، گواهی بر اهمیت بالای این حوزه در استان است. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نه‌تنها مسیر ورود جوانان به بازار کار را هموار می‌کند، بلکه زمینه خوداشتغالی، کارآفرینی و رونق اقتصادی را نیز فراهم می‌سازد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان با قدردانی از زحمات کارکنان این مجموعه تصریح کرد: از تمامی همکارانی که در مسیر توسعه و ترویج مهارت‌آموزی به‌عنوان پیشران اشتغال استان بی‌وقفه تلاش می‌کنند، صمیمانه سپاسگزارم. این تلاش‌ها در نهایت به ارتقای سرمایه انسانی و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه منجر خواهد شد.

اداوی در پایان ابراز امیدواری کرد: برگزاری این نمایشگاه بتواند پیوند مؤثری میان دستاوردهای مهارتی و عموم مردم ایجاد کرده و با معرفی توانمندی‌های آموختگان، زمینه‌ساز توجه و نگاه ویژه به ظرفیت‌های بومی استان لرستان باشد؛ چراکه هر فرد جویای کار با فراگیری یک مهارت فنی می‌تواند آینده شغلی خود را تضمین کند.

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