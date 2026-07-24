خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

میراث‌فرهنگی و سازمان همیاری شهرداری‌های فارس در مسیر توسعه همکاری‌های مشترک

میراث‌فرهنگی و سازمان همیاری شهرداری‌های فارس در مسیر توسعه همکاری‌های مشترک
کد خبر : 1817818
لینک کوتاه کپی شد.

با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و اجرایی در حوزه‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی، آموزش و فناوری، نشست مشترک مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس و معاون فنی و عمرانی سازمان همیاری شهرداری‌های استان برگزار و بر تدوین تفاهم‌نامه‌ای مشترک برای توسعه همکاری‌های دو مجموعه تأکید شد.

به گزارش ایلنا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در این نشست با تأکید براهمیت همکاری‌های بین‌دستگاهی در حفاظت و بهره‌برداری اصولی از میراث‌فرهنگی استان، اظهار کرد: استان فارس به واسطه برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، فرهنگی و گردشگری، نیازمند هم‌افزایی و مشارکت مؤثر دستگاه‌های اجرایی برای صیانت از این سرمایه‌های ارزشمند و بهره‌گیری صحیح از آن‌ها در مسیر توسعه پایدار است.

بهزاد مریدی با اشاره به توانمندی‌های سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس افزود: این سازمان از ظرفیت‌های فنی، اجرایی و تخصصی قابل توجهی برخوردار است که می‌تواند در اجرای طرح‌های مرتبط با حفاظت، احیا، نگهداری و بهره‌برداری اصولی از آثار و بناهای تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ارتقای خدمات مرتبط، نقش مؤثری ایفا کند.

وی همچنین تصریح کرد: حفاظت پایدار از میراث‌فرهنگی تنها با مرمت آثار تاریخی محقق نمی‌شود، بلکه بهره‌برداری علمی، اصولی و منطبق با ضوابط از این ظرفیت‌ها نیز بخش مهمی از فرآیند صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی به شمار می‌رود. از این رو، اداره‌کل میراث‌فرهنگی آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس، همکاری‌های مشترک را در حوزه‌های مورد توافق گسترش دهد.

در ادامه، مهدی سادات‌شجاعی، معاون فنی و عمرانی سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس، با اشاره به ظرفیت‌های فنی، اجرایی، آموزشی و سرمایه‌گذاری این سازمان، توسعه همکاری با اداره‌کل میراث‌فرهنگی را گامی مؤثر برای بهره‌گیری از توانمندی‌های مشترک در مسیر توسعه پایدار، ارتقای مدیریت شهری و صیانت از میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان دانست.

وی بر آمادگی سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های مشترک تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های تخصصی سازمان، شرکت‌های تابعه و مجموعه‌های وابسته می‌تواند زمینه تحقق اهداف مشترک در حوزه‌های مختلف را فراهم کند.

بر اساس توافقات انجام‌شده، تفاهم‌نامه مشترک دو مجموعه با محوریت توسعه گردشگری، حفظ، احیا و نگهداری آثار و ابنیه تاریخی، برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی نیروی انسانی، توسعه آموزش‌های تخصصی در حوزه‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی و همکاری در زمینه فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و خدمات انفورماتیک تدوین و پس از نهایی شدن به امضای طرفین خواهد رسید.

یکی از محورهای مهم این تفاهم‌نامه، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه علمی‌کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس برای طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی و مهارتی در حوزه‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی است. همچنین مقرر شده از توانمندی‌های شرکت همیارنت، از شرکت‌های تابعه سازمان همیاری و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و انفورماتیک در جنوب کشور، برای توسعه همکاری‌های فناورانه، هوشمندسازی و ارائه خدمات تخصصی استفاده شود.

این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای دانش و مهارت‌های تخصصی، توسعه زیرساخت‌های فناوری و توانمندسازی نیروی انسانی در حوزه‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی باشد.

تفاهم‌نامه مشترک سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان پس از نهایی شدن، زمینه اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های مشترک را فراهم خواهد کرد؛ اقدامی که با اتکا به ظرفیت‌های تخصصی و اجرایی دو مجموعه، می‌تواند گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار گردشگری، حفاظت و احیای میراث تاریخی و فرهنگی و ارتقای کیفیت خدمات شهری در استان فارس باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل