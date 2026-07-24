به گزارش ایلنا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در این نشست با تأکید براهمیت همکاری‌های بین‌دستگاهی در حفاظت و بهره‌برداری اصولی از میراث‌فرهنگی استان، اظهار کرد: استان فارس به واسطه برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، فرهنگی و گردشگری، نیازمند هم‌افزایی و مشارکت مؤثر دستگاه‌های اجرایی برای صیانت از این سرمایه‌های ارزشمند و بهره‌گیری صحیح از آن‌ها در مسیر توسعه پایدار است.

بهزاد مریدی با اشاره به توانمندی‌های سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس افزود: این سازمان از ظرفیت‌های فنی، اجرایی و تخصصی قابل توجهی برخوردار است که می‌تواند در اجرای طرح‌های مرتبط با حفاظت، احیا، نگهداری و بهره‌برداری اصولی از آثار و بناهای تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ارتقای خدمات مرتبط، نقش مؤثری ایفا کند.

وی همچنین تصریح کرد: حفاظت پایدار از میراث‌فرهنگی تنها با مرمت آثار تاریخی محقق نمی‌شود، بلکه بهره‌برداری علمی، اصولی و منطبق با ضوابط از این ظرفیت‌ها نیز بخش مهمی از فرآیند صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی به شمار می‌رود. از این رو، اداره‌کل میراث‌فرهنگی آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس، همکاری‌های مشترک را در حوزه‌های مورد توافق گسترش دهد.

در ادامه، مهدی سادات‌شجاعی، معاون فنی و عمرانی سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس، با اشاره به ظرفیت‌های فنی، اجرایی، آموزشی و سرمایه‌گذاری این سازمان، توسعه همکاری با اداره‌کل میراث‌فرهنگی را گامی مؤثر برای بهره‌گیری از توانمندی‌های مشترک در مسیر توسعه پایدار، ارتقای مدیریت شهری و صیانت از میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان دانست.