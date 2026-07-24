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برخورد پراید و پژو ۴۰۵ در محور گرگان–آق‌قلا؛ امدادرسانی هلال‌احمر به ۶ مصدوم

برخورد پراید و پژو ۴۰۵ در محور گرگان–آق‌قلا؛ امدادرسانی هلال‌احمر به ۶ مصدوم
کد خبر : 1817791
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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان از امدادرسانی نیروهای عملیاتی این جمعیت به حادثه برخورد یک دستگاه پراید با پژو ۴۰۵ در محور گرگان به آق‌قلا خبر داد و گفت: در این سانحه شش مصدوم با همکاری تیم‌های هلال‌احمر و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش ایلنا از گلستان، مرتضی سلیمی، اظهار کرد: در پی وقوع تصادف یک دستگاه پراید با پژو ۴۰۵ در ساعت ۰۰:۱۰ بامداد روز جمعه دوم مردادماه، در محور گرگان به آق‌قلا و محدوده ورودی روستای قربان‌آباد، دو تیم عملیاتی هلال‌احمر از پایگاه واکنش سریع و پایگاه امداد و نجات صحنه آق‌قلا با دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند. 

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان افزود: نجاتگران هلال‌احمر پس از حضور در محل، با ارزیابی صحنه حادثه و انجام اقدامات اولیه امدادی، خدمات لازم را به حادثه‌دیدگان ارائه کردند. 

وی با بیان اینکه این حادثه ۹ حادثه‌دیده و ۶ مصدوم بر جای گذاشت، گفت: چهار نفر از مصدومان توسط نیروهای هلال‌احمر و دو نفر دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. 

سلیمی ادامه داد: تیم واکنش سریع هلال‌احمر یک مرد ۲۲ساله با ترومای کمر و یک مرد ۲۰ساله با ترومای گردن و صورت را پس از انجام اقدامات اولیه به بیمارستان آل‌جلیل آق‌قلا انتقال داد. همچنین دو مصدوم دیگر توسط پایگاه امداد و نجات صحنه آق‌قلا و دو مصدوم نیز توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. 

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه حادثه، ضمن حفظ آرامش، موضوع را از طریق شماره اضطراری ۱۱۲ هلال‌احمر اطلاع دهند تا نزدیک‌ترین تیم‌های امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام و خدمات امدادی لازم را ارائه کنند.

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