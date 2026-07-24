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کیفیت هوای چهارمحال‌وبختیاری برای گروه‌های حساس ناسالم است

کیفیت هوای چهارمحال‌وبختیاری برای گروه‌های حساس ناسالم است
کد خبر : 1817788
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مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در استان، کیفیت هوای شهرهای شهرکرد، بروجن و لردگان در ساعت ۶:۱۵ صبح امروز، ۲ مرداد ۱۴۰۵ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، محسن کریمی اظهارداشت: بر این اساس، شاخص کیفیت هوا در شهرکرد ۱۰۹، بروجن ۱۱۶ و لردگان ۱۱۴ ثبت شده است.

وی افزود: حد استاندارد شاخص کیفیت هوا ۱۰۰ است؛ از این‌رو به گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی توصیه می‌شود از حضور غیرضروری و فعالیت طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

 

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