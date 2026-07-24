کیفیت هوای چهارمحالوبختیاری برای گروههای حساس ناسالم است
مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس آخرین دادههای ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در استان، کیفیت هوای شهرهای شهرکرد، بروجن و لردگان در ساعت ۶:۱۵ صبح امروز، ۲ مرداد ۱۴۰۵ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، محسن کریمی اظهارداشت: بر این اساس، شاخص کیفیت هوا در شهرکرد ۱۰۹، بروجن ۱۱۶ و لردگان ۱۱۴ ثبت شده است.
وی افزود: حد استاندارد شاخص کیفیت هوا ۱۰۰ است؛ از اینرو به گروههای حساس از جمله کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی توصیه میشود از حضور غیرضروری و فعالیت طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.