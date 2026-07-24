به گزارش ایلنا، محسن کریمی اظهارداشت: بر این اساس، شاخص کیفیت هوا در شهرکرد ۱۰۹، بروجن ۱۱۶ و لردگان ۱۱۴ ثبت شده است.

وی افزود: حد استاندارد شاخص کیفیت هوا ۱۰۰ است؛ از این‌رو به گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی توصیه می‌شود از حضور غیرضروری و فعالیت طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

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