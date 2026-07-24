به گزارش ایلنا، پلیس راه استان لرستان اعلام کرد: در این سانحه، متأسفانه راننده خودرو در صحنه فوت و یک نفر دیگر نیز مصدوم، که پس از انجام اقدامات اولیه توسط نیروهای امدادی، برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شد.

برابر نظر کارشناسان پلیس راه، علت وقوع این حادثه ترکیب و تقارن دو عامل به نسبت مساوی شامل‌عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه و نبود حفاظ و گاردریل در حاشیه مسیر اعلام شده است.

پلیس راه استان لرستان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به شرایط راه و قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند. همچنین بر لزوم ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی و تکمیل تجهیزات ایمنی از جمله نصب حفاظ و گاردریل در نقاط مستعد حادثه تأکید شد.

پلیس راه یادآور شد که رعایت قوانین رانندگی، توجه به شرایط مسیر و پرهیز از هرگونه شتاب و عجله، مهم‌ترین راهکار برای حفظ جان رانندگان، سرنشینان و سایر کاربران جاده‌ای است.

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