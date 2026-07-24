واژگونی پاترول در محور شیخموسی بابل؛ سقوط ۱۵۰ متری به دره چهار مصدوم بر جا گذاشت
واژگونی یک دستگاه خودروی پاترول و سقوط آن به درهای به عمق حدود ۱۵۰ متر در محور شیخموسی بخش بندپی شرقی بابل، چهار مصدوم بر جای گذاشت و عملیات امدادرسانی در منطقه کوهستانی با حضور نیروهای اورژانس و هلالاحمر انجام شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی جمعیت هلالاحمر مازندران، عصر پنجشنبه یک دستگاه خودروی پاترول در محور شیخموسی از توابع بخش بندپی شرقی بابل، پس از انحراف از مسیر واژگون شد و حدود ۱۵۰ متر به داخل دره سقوط کرد.
بر اساس گزارشهای اولیه، در این حادثه چهار سرنشین خودرو شامل دو زن و دو مرد دچار مصدومیتهای متعدد (مولتیتروما) شدند.
پس از اعلام حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس و دو خودروی امدادی جمعیت هلالاحمر به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی، رهاسازی و انتقال مصدومان در منطقه کوهستانی انجام شد.
علت وقوع این حادثه از سوی مراجع ذیربط در دست بررسی است.