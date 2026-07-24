به گزارش ایلنا از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر مازندران، عصر پنجشنبه یک دستگاه خودروی پاترول در محور شیخ‌موسی از توابع بخش بندپی شرقی بابل، پس از انحراف از مسیر واژگون شد و حدود ۱۵۰ متر به داخل دره سقوط کرد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، در این حادثه چهار سرنشین خودرو شامل دو زن و دو مرد دچار مصدومیت‌های متعدد (مولتی‌تروما) شدند.

پس از اعلام حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس و دو خودروی امدادی جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی، رهاسازی و انتقال مصدومان در منطقه کوهستانی انجام شد.

علت وقوع این حادثه از سوی مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.

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