به گزارش ایلنا، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولی‌فقیه در مازندران، در دیدار با مدیر کل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان مازندران، با اشاره به ضرورتِ برخورداری مدیران جوان از روحیه جهادی و خستگی‌ناپذیری، اظهار داشت: جوانی فرصتی برای کارِ حداکثری است و مدیر جوان نباید در عملکرد، از مدیران باسابقه و دارای سن بالاتر عقب بماند؛ معیارِ اصلی در نظام مدیریتیِ جهادی، حجمِ کارآمدی و خستگی‌ناپذیری است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در ادامه با انتقاد از ضعف در شناسایی و اتصالِ روستائیان به نهادهای حمایتی و بیمه‌های اجتماعی، تصریح کرد: اینکه با وجود فراهم بودن ظرفیت‌ها و اعتبارات، بسیاری از کشاورزان از فرصت‌های قانونی بهره‌مند نیستند، غیرقابل توجیه است. اطلاع‌رسانی به روستائیان نباید تنها به توصیه‌های اخلاقی محدود شود، بلکه باید در چارچوب «وظایف قانونی» دنبال شود.

آیت‌الله محمدی لائینی خطاب به مدیران استان تاکید کرد: بیمه اجتماعی کشاورزان جزو شرح وظایف قانونی دهیاران است و کوتاهی در این امر، هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی، مسئولیت‌آور است. استانداری و مراجع بالادستی باید با ارزیابی دقیق عملکردها، در صورت مشاهده کوتاهی، برخورد قانونی کرده و موضوع «ترک فعل» را برای متخلفان لحاظ کنند.

وی با اشاره به لزوم تمرکز مدیران بر وظایف محوله، خاطرنشان کرد: «هر مدیری که نگاهش صرفاً به منافع شخصی باشد و نسبت به دردِ مستضعفان بی‌تفاوت بماند، در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود شکست خورده است.

در این نشست، سیدمعین حسینی اسرمی، سرپرست مدیریت بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مازندران، گزارشی از وضعیت پوشش بیمه اجتماعی در استان، حمایت ۷۰ درصدی دولت از حق بیمه جامعه هدف، ظرفیت‌های قانونی صندوق و اقدامات انجام‌شده برای گسترش چتر بیمه اجتماعی ارائه کرد.

وی همچنین بر آمادگی کامل مدیریت استان و شبکه کارگزاری صندوق برای همکاری با فرمانداران، بخشداران و دهیاران و حضور هدفمند در شهرستان‌ها و روستاهای استان به‌منظور توسعه پوشش بیمه اجتماعی تأکید کرد.

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