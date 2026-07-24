غرق شدن دختر ۱۱ ساله در رودخانه کوهرنگ؛ پیکر پس از ساعتی پیدا شد

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری گفت: چهار تیم امداد و نجات و غواصی هلال‌احمر به همراه جوامع محلی در عملیات جست‌وجو شرکت داشتند که سرانجام پیکر کودک در فاصله یک کیلومتری روستای «دره در» کشف شد.

وی با اشاره به شدت جریان آب در رودخانه‌های تونل اول و دوم کوهرنگ، از مسافران و مردم خواست هنگام اطراق در حاشیه رودخانه‌ها نکات ایمنی را جدی بگیرند.

به گزارش ایلنا، شهرستان کوهرنگ در ۱۲۰ کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری واقع شده و سرچشمه رودخانه‌های کارون و زاینده‌رود است.

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