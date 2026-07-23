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معاون جمعیت هلال‌احمر استان سمنان خبر داد:

6 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی جاده شاهرود به میامی

6 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی جاده شاهرود به میامی
کد خبر : 1817664
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معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان سمنان گفت: وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس و یک دستگاه خودروی سواری پراید در کیلومتر 59 جاده شاهرود به میامی، 6 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، علیرضا باغبان افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس و یک دستگاه خودروی سواری پراید در کیلومتر 59 جاده شاهرود به میامی، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان سمنان اعلام شد.

وی به اقدامات انجام شده برای رسیدگی به این حادثه اشاره رانندگی کرده و ادامه داد: در این راستا بلافاصله نجاتگران پایگاه امدادونجات شهدای میامی بلافاصله به محل وقوع حادثه رانندگی اعزام شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد این حادثه 6 مصدوم برجای گذاشته است.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان سمنان اظهار داشت: تمامی مصدومان این حادثه رانندگی پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی و پیش‌بیمارستانی، توسط نجاتگران هلال‌احمر و با همکاری عوامل اورژانس 115 برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

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