معاون اجرایی رئیس جمهور:
مذاکرهکننده باید از پشتوانه ملی برخوردار باشد/ دولت خود را در برابر ۹۰ میلیون ایرانی مسئول میداند
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت برخورداری دیپلماسی و مذاکرهکنندگان از پشتوانه ملی گفت: دولت خود را در برابر ۹۰ میلیون ایرانی مسئول میداند و تأمین نیازهای اساسی مردم و حمایت از تولید را وظیفه خود میداند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجعفر قائمپناه در نشست صمیمانه با اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان البرز، با اشاره به چالشهای اقتصادی کشور، فقر، بیکاری و گرانی را از جمله مشکلات و تهدیدهای پیش روی کشور دانست و اظهار کرد: آمریکا سالهاست جنگ اقتصادی را علیه ایران آغاز کرده و هدف آن زمینگیر کردن اقتصاد کشور و ایجاد فروپاشی است.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب با تحریمهای آمریکا مواجه بوده است، افزود: این تحریمها عرصه فعالیت اقتصادی را محدود کرده، اما با وجود همه فشارها، روند توسعه کشور ادامه یافته است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به پیشرفتهای کشور در حوزههای مختلف اقتصادی و صنعتی گفت: پیش از انقلاب بسیاری از کالاها از جمله کره و فولاد وارداتی بود، اما امروز ایران در بخشهای مختلف غذایی، صنعتی و فولادی به صادرکننده تبدیل شده است.
قائمپناه ادامه داد: کشور در جنگ اقتصادی مقاومت کرده و به همین دلیل دشمن به سمت جنگ نظامی نیز روی آورد و اکنون جنگ اقتصادی همچنان در کنار سایر فشارها ادامه دارد.
محدودیت منابع ارزی، عامل محدود شدن ثبت سفارش صنایع
معاون اجرایی رئیسجمهور در ادامه با تشریح منابع درآمدی دولت اظهار کرد: مهمترین منابع درآمدی دولت شامل درآمدهای نفتی، سرمایهگذاری، عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات است، اما در سالهای اخیر به دلیل محدود شدن صادرات نفت، پتروشیمی و سایر کالاها، منابع ارزی کشور به شدت کاهش یافته است.
وی افزود: محدود شدن ثبت سفارش برای صنایع به معنای بیتوجهی به تولید نیست، بلکه ناشی از محدودیت منابع ارزی کشور است.
قائمپناه با اشاره به مشکلات واردات مواد اولیه دارویی بیان کرد: در مقطعی به دلیل محدودیتهای حملونقل دریایی، پیشنهاد شد مواد اولیه دارویی از هند از طریق حمل هوایی وارد شود، اما هزینه حمل هر کیلوگرم از این مواد که حدود ۲۰ دلار ارزش داشت، به اندازه ارزش خود کالا هزینه حمل ایجاد میکرد.
وی ادامه داد: کاهش تولید، کاهش درآمدهای مالیاتی را نیز به دنبال دارد؛ زمانی که برق واحدهای تولیدی قطع میشود و درآمد بنگاهها کاهش مییابد، طبیعی است که امکان وصول مالیات نیز کمتر شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر دشواری مدیریت اقتصادی کشور گفت: مدیریت کشور در شرایط فعلی کار سادهای نیست، اما با وجود همه مشکلات، دولت تلاش کرده است در برابر فشارهای دشمن خم نشود.
بازگشت بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید گاز پس از آسیب به تأسیسات
قائمپناه با اشاره به حملات صورتگرفته به تأسیسات گازی کشور اظهار کرد: در جریان این حملات، پنج پالایشگاه گازی هدف قرار گرفت و در مجموع حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت ۶۵۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز کشور از مدار خارج شد.
وی افزود: کارکنان صنعت نفت و پتروشیمی با تلاش گسترده توانستند بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید را بازگردانند و قطعات آسیبدیده را با دقت جداسازی و شمارهگذاری کرده و برای بازسازی آماده کنند تا هزینههای تعمیر و بازسازی به حداقل برسد.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به وضعیت صنعت پتروشیمی گفت: این صنعت با وجود آسیبهای واردشده، با ظرفیتی بیش از ظرفیت اسمی در حال فعالیت است و تلاشها برای راهاندازی مجدد تأسیسات آسیبدیده ادامه دارد.
قائمپناه با بیان اینکه بازسازی تأسیسات آسیبدیده نیازمند منابع مالی است، خاطرنشان کرد: در شرایطی که منابع ورودی دولت محدود شده، تأمین هزینههای بازسازی با دشواری همراه است.
دولت برای کاهش آسیب ناترازی برق به بخش تولید برنامهریزی کرده است
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ناترازی برق اشاره کرد و گفت: دولت در جلسات متعدد با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نیرو و نمایندگان اتاق بازرگانی، راهکارهای کاهش آسیب به بخش تولید را بررسی کرده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: یکی از برنامههای دولت، توسعه نیروگاههای جدید و استفاده از پنلهای خورشیدی بود، اما محدودیتهای ارزی و مشکلات مربوط به واردات باعث شد بخشی از تجهیزات مورد نیاز وارد کشور نشود.
قائمپناه با بیان اینکه ناترازی برق تأثیر مستقیمی بر فعالیت صنایع گذاشته است، ادامه داد: در جلسات برگزارشده تصمیمهایی از جمله تغییر ساعت فعالیت برخی صنایع مانند واحدهای سیمانی و فولادی، استفاده بیشتر از روزهای جمعه برای فعالیت واحدهای تولیدی و پیگیری مسائل مربوط به اضافهکار کارگران در شرایط جنگی اتخاذ شده است تا فشار وارده بر بخش تولید کاهش یابد.
تخلف برخی ماینرها نباید به کل فعالان اقتصادی تعمیم داده شود
معاون اجرایی رئیسجمهور در ادامه با اشاره به موضوع استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: بخشی از مصرف برق کشور به فعالیت ماینرها مربوط میشود و در برخی واحدها نیز تخلف در این زمینه احراز شده است.
وی تأکید کرد: همانگونه که تخلف یک فرد را نمیتوان به کل یک صنف تعمیم داد، تخلف برخی واحدها نیز نباید به همه فعالان آن بخش نسبت داده شود.
قائمپناه در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت انسجام و پشتوانه ملی در تصمیمگیریهای کلان کشور گفت: مذاکرهکننده باید از پشتوانه ملی برخوردار باشد و دولت خود را در برابر ۹۰ میلیون ایرانی مسئول میداند. تأمین نیازهای اساسی مردم و فراهم کردن زمینه فعالیت و تداوم تولید، از مهمترین وظایف دولت است.