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کانال آب زیاران جوان ۳۴ ساله نظرآبادی را قورت داد

کانال آب زیاران جوان ۳۴ ساله نظرآبادی را قورت داد
کد خبر : 1817655
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رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری آبیک گفت: جسد مرد ۳۴ ساله اهل نظرآباد که روز سه شنبه (۳۰ تیر ماه ۱۴۰۵) در کانال آب کشاورزی زیاران سقوط کرده بود، ساعاتی پیش پس از ۴۸ ساعت عملیات فشرده توسط تیم‌های امدادی پیدا و از آب خارج شد.

به گزارش ایلنا از قزوین، اسلام باقری در شرح این خبر گفت: جستجو برای پیدا کردن جوان غرق شده از ساعات اولیه حادثه آغازبه شد، اما عمق زیاد و جریان شدید آب، کار را بسیار دشوار کرده بود. در نهایت با همکاری غواصان آتش‌نشانی و امدادگران هلال‌احمر، پیکر متوفی پیدا و با هماهنگی نیروی انتظامی به پزشکی قانونی منتقل شد.

وی اضافه کرد: این دومین حادثه غرق‌شدگی در یک هفته اخیر در کانال‌های منطقه زیاران است و هر دو قربانی از گردشگران استان البرز بوده‌اند که برای تفریح به این منطقه آمده بودند.

رئیس آتش‌نشانی و خدمات‌ ایمنی شهرداری آبیک با هشدار جدی درباره خطرات شنا در کانال‌های کشاورزی تأکید کرد: این کانال‌ها به دلیل جریان تند، عمق متغیر و نبود امکانات ایمنی، سالانه قربانی می‌گیرند. از گردشگران می‌خواهیم به هیچ عنوان به این آب‌ها نزدیک نشوند.

باقری یادآور شد: مقامات محلی بارها نسبت به تفریح در این مناطق هشدار داده بودند، اما باز هم افرادی پیدا می‌شوند که این هشدار را جدی نمی‌گیرند.

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