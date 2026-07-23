کانال آب زیاران جوان ۳۴ ساله نظرآبادی را قورت داد

به گزارش ایلنا از قزوین، اسلام باقری در شرح این خبر گفت: جستجو برای پیدا کردن جوان غرق شده از ساعات اولیه حادثه آغازبه شد، اما عمق زیاد و جریان شدید آب، کار را بسیار دشوار کرده بود. در نهایت با همکاری غواصان آتش‌نشانی و امدادگران هلال‌احمر، پیکر متوفی پیدا و با هماهنگی نیروی انتظامی به پزشکی قانونی منتقل شد.

وی اضافه کرد: این دومین حادثه غرق‌شدگی در یک هفته اخیر در کانال‌های منطقه زیاران است و هر دو قربانی از گردشگران استان البرز بوده‌اند که برای تفریح به این منطقه آمده بودند.

رئیس آتش‌نشانی و خدمات‌ ایمنی شهرداری آبیک با هشدار جدی درباره خطرات شنا در کانال‌های کشاورزی تأکید کرد: این کانال‌ها به دلیل جریان تند، عمق متغیر و نبود امکانات ایمنی، سالانه قربانی می‌گیرند. از گردشگران می‌خواهیم به هیچ عنوان به این آب‌ها نزدیک نشوند.

باقری یادآور شد: مقامات محلی بارها نسبت به تفریح در این مناطق هشدار داده بودند، اما باز هم افرادی پیدا می‌شوند که این هشدار را جدی نمی‌گیرند.

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