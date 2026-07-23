به گزارش ایلنا محسن حیدری اظهار کرد: وزش بادهای ۱۲۰ روزه برای دومین روز متوالی در شمال سیستان و بلوچستان با شدت ادامه یافت، به‌گونه‌ای که سرعت باد در زابل به ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهرستان به یک‌هزار و ۵۰۰ متر کاهش یافت.

وی افزود: در شهرستان زهک نیز سرعت باد ۷۴ کیلومتر بر ساعت ثبت شد و دید افقی به سه هزار متر رسید که نشان‌دهنده تداوم ناپایداری‌های جوی و خیزش گرد و خاک در منطقه سیستان است.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به فعالیت سامانه مونسونی در جنوب استان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته از پنج ایستگاه باران‌سنجی گزارش بارندگی دریافت شده که بیشترین میزان آن با ۹.۲ میلی‌متر در ایستگاه سرکور زبری‌بگ ثبت شده است. همچنین در ایستگاه‌های پیپ و کارواندر هر کدام هشت میلی‌متر و در ایستگاه اسپتکی چهار میلی‌متر بارندگی گزارش شده است.

حیدری ادامه داد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، تا یکشنبه هفته آینده در ارتفاعات جنوبی، شرق، سواحل و برخی مناطق مرکزی استان، رگبار باران، رعد و برق، وزش تندبادهای موقت و احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود. در شمال استان نیز وزش باد شدید، گرد و خاک و در برخی ساعات طوفان گرد و خاک ادامه خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست در زمان وقوع گرد و خاک از ترددهای غیرضروری خودداری کنند و همچنین از توقف در حاشیه رودخانه‌های فصلی و حضور در ارتفاعات هنگام وقوع رعد و برق بپرهیزند.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی، گفت: با توجه به تداوم ناپایداری‌های جوی، احتمال بروز مخاطرات ناشی از کاهش دید، طغیان رودخانه‌های فصلی و وقوع صاعقه در مناطق مستعد وجود دارد و شهروندان باید هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.

در همین حال، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل اعلام کرده است که طی دو روز گذشته ۲۲۳ نفر به دلیل عوارض ناشی از طوفان و ریزگردها به مراکز درمانی منطقه سیستان مراجعه کرده‌اند و همزمان ۱۶ فقره تصادف رانندگی نیز بر اثر کاهش دید و شرایط نامساعد جوی به ثبت رسیده است.

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