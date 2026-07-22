برگزاری مسابقات کاپ آزاد قهرمانی کشور دواتلون کراس در استان مرکزی / مسابقات با معرفی نفرات برتر به پایان رسید

به گزارش ایلنا، علی ایران‌منش در حاشیه برگزاری این رقابت‌ها و در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: این دوره از مسابقات با روند مطلوبی برگزار شد. از مجموع ورزشکاران حضور یافته در این دوره ا رقابت‌ها، 12 نماینده از استان مرکزی بودند که درخشش خوبی نیز نشان دادند.

وی ادامه داد: در این دوره از رقابت‌های ملی، ورزشکارانی از استان‌های تهران، اصفهان، خراسان شمالی، چهارمحال‌وبختیاری، یزد، مرکزی و همچنین دیگر استان‌های کشور در مسیری استاندارد و چالش‌برانگیز به رقابت پرداختند و توانمندی‌های خود را در رشته ورزشی دواتلون کراس به نمایش گذاشتند.

رئیس هیئت ترای‌اتلون استان مرکزی اظهار داشت: رقابت‌های کاپ آزاد قهرمانی کشور دواتلون کراس با هدف توسعه این رشته ورزشی، شناسایی استعدادهای برتر و ارتقاء سطح فنی ورزشکاران در فضایی رقابتی برگزار شد و با استقبال مناسب ورزشکاران و علاقه‌مندان به ورزش‌های استقامتی همراه بود.

ایران‌منش با اشاره به اینکه در پایان این دوره از مسابقات نفرات برتر در رده‌های سنی مختلف معرفی شدند، تصریح کرد: در رده پیشکسوتان حامد خادمی از استان یزد مقام اول را کسب کرد، محمد پورمقدم از استان مرکزی صاحب مقام دوم شد و حامد کاظم از استان مرکزی مقام سوم را از آن خود کرد.

وی بیان داشت: در رده بزرگسالان سپهر یوسفی از استان اصفهان مقام اول، علی‌اصغر ترابی مقام دوم و بیژن هادی از استان اصفهان مقام سوم را به خانه بردند. در رده نونهالان سینا حسینی، امیرحسین اسلامی، امیرعلی امامی، همگی از استان چهارمحال‌وبختیاری به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.

رئیس هیئت ترای‌اتلون استان مرکزی تأکید کرد: این دوره از مسابقات کاپ آزاد قهرمانی کشور دواتلون کراس، به همت فدراسیون ترای‌اتلون ایران، با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک و به میزبانی هیئت ترای‌اتلون استان در منطقه گردشگری گردوی شهرستان اراک برگزار شد.

ایران‌منش به ماهیت رشته ورزشی دواتلون اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: رشته ورزشی دواتلون یکی از رشته‌های زیر مجموعه فدراسیون ترای‌اتلون ورزش 3 گانه است که در مسابقات بازی‌های جهانی حضور دارد. این رشته ورزشی شامل 3 قسمت دویدن، دوچرخه سواری و دویدن پایانی است.

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