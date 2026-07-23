قائمپناه در شورای برنامهریزی البرز:
دولت از مردم بابت تداوم تورم عذرخواه است/ سفر رئیسجمهور به البرز بهزودی انجام میشود
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری با اعلام اینکه سفر استانی رئیسجمهور به البرز در نخستین فرصت انجام خواهد شد، از اختصاص ۱۲ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان اعتبار عمرانی و ۱۹ هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای توسعهای این استان خبر داد و با بیان اینکه «تورم موجود برای مردم قابل قبول نیست»، گفت: دولت از اینکه تاکنون نتوانسته تورم را کاهش دهد، از مردم عذرخواه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمدجعفر قائمپناه روز پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان البرز با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای راه وطن و شهدای خدمت، از مدیران استان به دلیل تداوم خدماترسانی در روزهای بحرانی قدردانی کرد و گفت: مدیران البرز در شرایطی که استان هدف حملات دشمن قرار گرفته بود، اجازه ندادند ارائه خدمات به مردم متوقف شود.
سفر رئیسجمهور به البرز در نخستین فرصت انجام میشود
قائمپناه با اشاره به اینکه قرار بود رئیسجمهور اسفندماه سال گذشته به البرز سفر کند، افزود: این سفر به دلیل شرایط جنگی و تحولات اخیر به تعویق افتاد، اما دکتر پزشکیان بر انجام این سفر تأکید دارد و در نخستین فرصت به همراه اعضای دولت به البرز خواهد آمد.
وی گفت: رئیسجمهور سلام ویژه خود را به مردم استان البرز ابلاغ کرد و بر پیگیری مصوبات و پروژههای این استان تأکید دارد.
البرز؛ استانی کوچک اما راهبردی
معاون اجرایی رئیسجمهور با توصیف البرز به عنوان یکی از استانهای راهبردی کشور اظهار کرد: این استان با وجود وسعت کم، از نظر صنعتی، علمی، اقتصادی، گردشگری و موقعیت جغرافیایی جایگاه ویژهای در کشور دارد و به دلیل همجواری با تهران، با چالشهای خاصی از جمله تراکم جمعیت و افزایش هزینههای مسکن روبهرو است.
وی با اشاره به برخی شاخصهای اقتصادی استان گفت: درآمد سرانه خانوار شهری و روستایی البرز از میانگین کشور بالاتر است، اما هزینه مسکن نیز سهم بیشتری از هزینههای خانوار را به خود اختصاص داده است.
ضرورت افزایش مشارکت اقتصادی و توسعه خدمات عمومی
قائمپناه با اشاره به کاهش نرخ بیکاری البرز، بر ضرورت افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، توسعه زیرساختهای آموزشی، درمانی و بهداشتی و ارتقای سرانه خدمات عمومی تأکید کرد.
وی کمبود پزشک، پایین بودن سرانه تختهای بیمارستانی، کمبود خانههای بهداشت، تراکم بالای دانشآموزان در کلاسهای درس و پایین بودن پوشش شبکه فاضلاب شهری را از مهمترین چالشهای استان برشمرد.
هشدار درباره بحران آب و فرونشست زمین
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به مصرف بالای آب در بخش کشاورزی اظهار کرد: بیش از ۷۷ درصد آب مصرفی استان از منابع زیرزمینی تأمین میشود و ادامه این روند، خطر فرونشست زمین را افزایش خواهد داد.
وی افزود: بهرهوری آب در کشور پایین است و در حالی که متوسط جهانی از هر مترمکعب آب حدود ۲۲ دلار ثروت تولید میشود، این رقم در ایران حدود پنج دلار است؛ بنابراین اصلاح الگوی کشت، توسعه گلخانهها و افزایش بهرهوری آب باید در اولویت قرار گیرد.
صرفهجویی در مصرف برق برای جلوگیری از تعطیلی صنایع
قائمپناه با اشاره به ناترازی برق کشور گفت: امروز مهمترین راهکار، مدیریت مصرف است؛ زیرا تعطیلی صنایع به معنای کاهش تولید، افزایش گرانی و بیکاری کارگران خواهد بود.
وی از مردم خواست با کاهش مصرف برق، تنظیم دمای وسایل سرمایشی و صرفهجویی در مصرف انرژی، دولت را در عبور از روزهای گرم سال همراهی کنند.
عذرخواهی دولت بابت تورم
سرپرست نهاد ریاستجمهوری با اشاره به مهمترین مطالبات مردم البرز گفت: دغدغه اصلی مردم، مشکلات اقتصادی، بیکاری، گرانی، هزینه بالای مسکن و آلودگی هواست.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که تورم فعلی برای مردم قابل قبول نیست و دولت از اینکه تاکنون نتوانسته تورم را کاهش دهد، از مردم عذرخواه است.
قائمپناه افزود: امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی، توسعه تجارت خارجی، افزایش صادرات و فروش نفت، بتوانیم درآمد عمومی کشور را افزایش داده و فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهیم.
دولت پیگیر رفع محدودیت تلگرام و اینستاگرام است
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به نتایج نظرسنجیهای انجامشده در البرز گفت: بخش قابل توجهی از مردم با فیلترینگ برخی شبکههای اجتماعی مخالف هستند.
وی افزود: پس از رفع محدودیت واتساپ، تلاش دولت این است که محدودیتهای تلگرام و اینستاگرام نیز برطرف شود.
بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای البرز
قائمپناه از تصویب ۱۲ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای استان البرز خبر داد و گفت: همچنین ۱۹ هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای اقتصادی و توسعهای استان پیشبینی شده است.
وی افزود: تکمیل آزادراه شمالی، ادامه آزادراه همت، تونل طالقان، تصفیهخانههای آب، بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی کمالشهر، بیمارستان سیدالشهدا، توسعه فضاهای آموزشی و طرحهای حوزه آب و فاضلاب از مهمترین پروژههای مصوب این سفر است.
حفظ وحدت ملی، رمز عبور از شرایط دشوار
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به شرایط منطقه و تهدیدهای دشمن، بر ضرورت حفظ وحدت ملی تأکید کرد و گفت: رمز موفقیت ایران، انسجام میان مردم، دولت و نیروهای مسلح است.
وی افزود: همه مسئولان موظفاند در چارچوب سیاستهای نظام و رهنمودهای مقام معظم رهبری حرکت کنند و از هر اقدامی که موجب تضعیف وحدت ملی شود، پرهیز کنند.
قائمپناه در پایان با قدردانی از مردم البرز گفت: مردم این استان در روزهای دشوار، همبستگی، ایثار و مقاومت مثالزدنی از خود نشان دادند و دولت نیز خود را موظف میداند با اجرای مصوبات این سفر، بخشی از مطالبات و مشکلات استان را برطرف کند.