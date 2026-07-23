خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر راه و شهرسازی:

پروژه‌های راه، حمل‌ونقل و مسکن در فارس بدون وقفه ادامه دارد

پروژه‌های راه، حمل‌ونقل و مسکن در فارس بدون وقفه ادامه دارد
کد خبر : 1817555
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای پشتیبانی از لجستیک کشور گفت: با وجود شرایط خاص کشور، فعالیت دستگاه‌های تابعه و اجرای پروژه‌های حوزه راه، حمل‌ونقل و مسکن بدون وقفه ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، مرتضی دهقان در نشست شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان فارس  با قدردانی از عملکرد مجموعه راه و شهرسازی استان فارس، گزارش‌های ارائه‌شده را نشان‌دهنده روحیه جهادی، انگیزه و مسئولیت‌پذیری مدیران و کارکنان این مجموعه دانست و گفت: با وجود شرایط خاص کشور، روند خدمت‌رسانی در بخش‌های مختلف بدون وقفه ادامه دارد و فعالیت دستگاه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی با انسجام و هماهنگی مطلوب در حال انجام است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مجموعه وزارت راه و شهرسازی با آمادگی کامل، نقش مؤثری در پشتیبانی از لجستیک کشور، حمل‌ونقل، جابه‌جایی کالا و فرآیندهای مرتبط با واردات و صادرات ایفا می‌کند و این اقدامات با هدایت مقام عالی وزارت و تلاش شبانه‌روزی مدیران و کارکنان این وزارتخانه در حال انجام است.

وی با اشاره به حوزه مسکن و شهرسازی گفت: با وجود محدودیت‌های موجود، اجرای پروژه‌های تأمین مسکن متوقف نشده و برنامه‌های خانه‌دار شدن مردم با روش‌های مختلف در حال پیگیری است تا امید متقاضیان حفظ شود.

دهقان با تأکید بر ضرورت تداوم خدمت‌رسانی در شرایط حساس کشور تصریح کرد: وظیفه ما این است که در کنار انجام مسئولیت‌های تخصصی، خدمت‌رسانی پایدار به مردم را نیز با تمام توان ادامه دهیم و این رسالت با تلاش، همدلی و حضور مستمر در میدان محقق خواهد شد.

وی استان فارس را به دلیل وسعت، موقعیت راهبردی و برخورداری از ظرفیت‌های مذهبی، تاریخی و گردشگری، یکی از استان‌های مهم کشور دانست و افزود: مسئولیت مجموعه وزارت راه و شهرسازی در این استان سنگین‌تر است و خوشبختانه روحیه همدلی، مسئولیت‌پذیری و تلاش برای یافتن راهکارهای مؤثر در راستای رفع مشکلات و خدمت به مردم در مجموعه راه و شهرسازی فارس به‌خوبی مشهود است.

در در این نشست، محمدمهدی عبداللهی، رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی و مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، با اشاره به تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های عضو این شورا اظهار کرد: همکاری سازنده میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت ارشد استان و نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی، زمینه مناسبی برای پیشبرد برنامه‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های حوزه راه و شهرسازی فراهم کرده است.

وی افزود: با وجود شرایط خاص کشور، تمامی دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان با تمام توان به فعالیت و خدمت‌رسانی ادامه می‌دهند و هیچ‌یک از پروژه‌های راهسازی، عمرانی و زیربنایی استان متوقف نشده است.

در  ادامه، مدیران دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان فارس گزارشی از آخرین اقدامات، برنامه‌ها و وضعیت پروژه‌های حوزه مأموریتی خود ارائه کردند و بر تداوم فعالیت‌ها، آمادگی کامل مجموعه‌های تابعه و استمرار خدمت‌رسانی به مردم تأکید کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل