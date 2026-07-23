معاون وزیر راه و شهرسازی:
پروژههای راه، حملونقل و مسکن در فارس بدون وقفه ادامه دارد
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای پشتیبانی از لجستیک کشور گفت: با وجود شرایط خاص کشور، فعالیت دستگاههای تابعه و اجرای پروژههای حوزه راه، حملونقل و مسکن بدون وقفه ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، مرتضی دهقان در نشست شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان فارس با قدردانی از عملکرد مجموعه راه و شهرسازی استان فارس، گزارشهای ارائهشده را نشاندهنده روحیه جهادی، انگیزه و مسئولیتپذیری مدیران و کارکنان این مجموعه دانست و گفت: با وجود شرایط خاص کشور، روند خدمترسانی در بخشهای مختلف بدون وقفه ادامه دارد و فعالیت دستگاههای تابعه وزارت راه و شهرسازی با انسجام و هماهنگی مطلوب در حال انجام است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مجموعه وزارت راه و شهرسازی با آمادگی کامل، نقش مؤثری در پشتیبانی از لجستیک کشور، حملونقل، جابهجایی کالا و فرآیندهای مرتبط با واردات و صادرات ایفا میکند و این اقدامات با هدایت مقام عالی وزارت و تلاش شبانهروزی مدیران و کارکنان این وزارتخانه در حال انجام است.
وی با اشاره به حوزه مسکن و شهرسازی گفت: با وجود محدودیتهای موجود، اجرای پروژههای تأمین مسکن متوقف نشده و برنامههای خانهدار شدن مردم با روشهای مختلف در حال پیگیری است تا امید متقاضیان حفظ شود.
دهقان با تأکید بر ضرورت تداوم خدمترسانی در شرایط حساس کشور تصریح کرد: وظیفه ما این است که در کنار انجام مسئولیتهای تخصصی، خدمترسانی پایدار به مردم را نیز با تمام توان ادامه دهیم و این رسالت با تلاش، همدلی و حضور مستمر در میدان محقق خواهد شد.
وی استان فارس را به دلیل وسعت، موقعیت راهبردی و برخورداری از ظرفیتهای مذهبی، تاریخی و گردشگری، یکی از استانهای مهم کشور دانست و افزود: مسئولیت مجموعه وزارت راه و شهرسازی در این استان سنگینتر است و خوشبختانه روحیه همدلی، مسئولیتپذیری و تلاش برای یافتن راهکارهای مؤثر در راستای رفع مشکلات و خدمت به مردم در مجموعه راه و شهرسازی فارس بهخوبی مشهود است.
در در این نشست، محمدمهدی عبداللهی، رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی و مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، با اشاره به تعامل و همافزایی میان دستگاههای عضو این شورا اظهار کرد: همکاری سازنده میان دستگاههای اجرایی، مدیریت ارشد استان و نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی، زمینه مناسبی برای پیشبرد برنامهها و تسریع در اجرای پروژههای حوزه راه و شهرسازی فراهم کرده است.
وی افزود: با وجود شرایط خاص کشور، تمامی دستگاههای عضو شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان با تمام توان به فعالیت و خدمترسانی ادامه میدهند و هیچیک از پروژههای راهسازی، عمرانی و زیربنایی استان متوقف نشده است.
در ادامه، مدیران دستگاههای عضو شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان فارس گزارشی از آخرین اقدامات، برنامهها و وضعیت پروژههای حوزه مأموریتی خود ارائه کردند و بر تداوم فعالیتها، آمادگی کامل مجموعههای تابعه و استمرار خدمترسانی به مردم تأکید کردند.