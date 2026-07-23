خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل منابع طبیعی استان خبر داد:

تولید بیش از یک میلیون اصله نهال در نهالستان شهید رجایی استان مرکزی

تولید بیش از یک میلیون اصله نهال در نهالستان شهید رجایی استان مرکزی
کد خبر : 1817534
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به تولید نهال در نهالستان شهرستان اراک اشاره کرده و در این خصوص گفت: در راستای توسعه فضای سبز و تحقق اهداف طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، یک میلیون و 100 هزار اصله نهال در نهالستان شهید رجایی مرکز استان تولید شد.

به گزارش ایلنا، عبدالحسین محمدی به تشریح جزئیات تولیدات نهالستان 27 هکتاری شهید رجایی اراک اشاره داشته و در این رابطه افزود: از این میزان، 400 هزار اصله نهال گلدانی از گونه‌های ارزشمند سنجد و سرو خمره‌ای  در مساحتی بالغ بر یک هکتار تولید شده است. همچنین 700 هزار اصله نهال ریشه‌ای شامل گونه‌های صنوبر، سنجد، عناب و داغداغان در مساحتی معادل 6 هکتار به تولید رسیده‌اند.

وی به برنامه‌های آینده نهالستان شهید رجایی اراک اشاره کرده و ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال جاری، با کاشت 900 هزار اصله نهال دیگر از گونه‌های صنوبر، سنجد، بادام و سرو خمره‌ای در 6 هکتار از اراضی نهالستان ، مجموع تولید به دو میلیون اصله نهال برسد. این روند در چهارمین سال اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، نقشی کلیدی در تأمین نیاز نهالی استان ایفا خواهد کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به نحوه توزیع نهال‌ها میان متقاضیان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: نهال‌های تولیدی در فصل درختکاری میان نهادهای دولتی، خصوصی و شهروندان توزیع خواهد شد. از متقاضیان دریافت نهال رایگان تقاضا می‌شود از ابتدای مهر ماه سال جاری با مراجعه به ادارات منابع طبیعی شهرستان‌های مربوطه، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل