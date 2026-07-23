تولید بیش از یک میلیون اصله نهال در نهالستان شهید رجایی استان مرکزی

به گزارش ایلنا، عبدالحسین محمدی به تشریح جزئیات تولیدات نهالستان 27 هکتاری شهید رجایی اراک اشاره داشته و در این رابطه افزود: از این میزان، 400 هزار اصله نهال گلدانی از گونه‌های ارزشمند سنجد و سرو خمره‌ای در مساحتی بالغ بر یک هکتار تولید شده است. همچنین 700 هزار اصله نهال ریشه‌ای شامل گونه‌های صنوبر، سنجد، عناب و داغداغان در مساحتی معادل 6 هکتار به تولید رسیده‌اند.

وی به برنامه‌های آینده نهالستان شهید رجایی اراک اشاره کرده و ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال جاری، با کاشت 900 هزار اصله نهال دیگر از گونه‌های صنوبر، سنجد، بادام و سرو خمره‌ای در 6 هکتار از اراضی نهالستان ، مجموع تولید به دو میلیون اصله نهال برسد. این روند در چهارمین سال اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، نقشی کلیدی در تأمین نیاز نهالی استان ایفا خواهد کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به نحوه توزیع نهال‌ها میان متقاضیان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: نهال‌های تولیدی در فصل درختکاری میان نهادهای دولتی، خصوصی و شهروندان توزیع خواهد شد. از متقاضیان دریافت نهال رایگان تقاضا می‌شود از ابتدای مهر ماه سال جاری با مراجعه به ادارات منابع طبیعی شهرستان‌های مربوطه، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

انتهای پیام/