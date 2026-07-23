غرش کاراتهکاران در اردبیل؛ جام ساوالان، میدان نبرد قهرمانان از ۱۵ استان ایران
اردبیل با میزبانی مسابقات بزرگ کاراته جام ساوالان، میزبان بیش از هزار ورزشکار از ۱۵ استان کشور است. این رقابتها که در ردههای سنی مختلف برگزار میشود، هیجان و شور و شوق ورزشکاران را در ورزشگاههای این شهر دوچندان کرده است.
به گزارش ایلنا، شهر اردبیل طی روزهای پنجشنبه و جمعه، اول و دوم مردادماه سال ۱۴۰۵، شاهد برگزاری یکی از مهمترین رویدادهای هنری-ورزشی کشور یعنی مسابقات کاراته قهرمانی کشور تحت عنوان «جام ساوالان» است.
در این رقابتهای حساس و پرطرفدار، بیش از یک هزار ورزشکار زن و مرد از حدود ۱۵ استان مختلف کشور گرد هم آمدهاند تا در ردههای سنی مختلف برای کسب مقام و نشانهای قهرمانی تلاش کنند. برگزاری این مسابقات در شهر اردبیل، نشاندهنده توانمندی زیرساختی این استان در میزبانی از رویدادهای ملی و سطح بالا است.
بر اساس گزارشها، هیجان در سالنهای مسابقات به اوج خود رسیده و حضور ورزشکاران از استانهای متنوع، تنوع کیفی رقابتها را افزایش داده است. انتظار میرود این مسابقات با توجه به تعداد بالای شرکتکنندگان، از نظر رسانهای و تماشاگران نیز مورد توجه گسترده قرار بگیرد.