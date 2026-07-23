به گزارش ایلنا، شهر اردبیل طی روزهای پنجشنبه و جمعه، اول و دوم مردادماه سال ۱۴۰۵، شاهد برگزاری یکی از مهم‌ترین رویدادهای هنری-ورزشی کشور یعنی مسابقات کاراته‌ قهرمانی کشور تحت عنوان «جام ساوالان» است.

در این رقابت‌های حساس و پرطرفدار، بیش از یک هزار ورزشکار زن و مرد از حدود ۱۵ استان مختلف کشور گرد هم آمده‌اند تا در رده‌های سنی مختلف برای کسب مقام و نشان‌های قهرمانی تلاش کنند. برگزاری این مسابقات در شهر اردبیل، نشان‌دهنده توانمندی زیرساختی این استان در میزبانی از رویدادهای ملی و سطح بالا است.

بر اساس گزارش‌ها، هیجان در سالن‌های مسابقات به اوج خود رسیده و حضور ورزشکاران از استان‌های متنوع، تنوع کیفی رقابت‌ها را افزایش داده است. انتظار می‌رود این مسابقات با توجه به تعداد بالای شرکت‌کنندگان، از نظر رسانه‌ای و تماشاگران نیز مورد توجه گسترده قرار بگیرد.

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