به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمدجعفر قائم‌پناه در جمع خبرنگاران استان البرز، اظهار کرد: از صبح امروز بازدیدهای مختلفی از پروژه‌ها و طرح‌های مهم استان داشتیم و در نخستین برنامه، از روند آواربرداری و بازسازی پل شهید رئیسی (B1) بازدید کردیم که در جریان حمله اخیر آسیب دیده بود و خوشبختانه استاندار البرز و همکاران ایشان با جدیت در حال پیگیری و اصلاح این وضعیت هستند.

وی افزود: در ادامه، از چندین پروژه در حوزه آب، فاضلاب و برق بازدید و برخی از این پروژه‌ها نیز به بهره‌برداری رسید که لازم است از مدیران استان البرز و همچنین مجموعه وزارت نیرو بابت اجرای این طرح‌ها قدردانی کنم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به بازدید از مراکز درمانی استان گفت: امروز از یک بیمارستان نیز بازدید کردیم و همچنین از بیمارستان کمالشهر بازدید داشتیم که مراحل پایانی ساخت را طی می‌کند و امیدواریم به‌زودی شاهد تکمیل و بهره‌برداری از آن باشیم.

قائم‌پناه در ادامه با اشاره به بازدید از یک واحد صنعتی در استان البرز، اظهار کرد: امروز از یکی از کارخانه‌های بزرگ و پیشرفته تولید فیلتر در منطقه بازدید کردیم که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت یک سرمایه‌گذار خارجی در حال احداث است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این کارخانه در ماه‌های آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و ظرفیت تولید سالانه حدود ۳۶ میلیون عدد انواع فیلتر را خواهد داشت؛ محصولاتی که از فیلترهای هوای مورد استفاده در مصارف خانگی تا فیلترهای خودروهای سواری و خودروهای سنگین را شامل می‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ماشین‌آلات این واحد صنعتی نیز وارد شده است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد این مجموعه با بهره‌برداری کامل، به یکی از کارخانه‌های بزرگ و مهم استان البرز تبدیل خواهد شد و امیدواریم بتواند در زمینه افزایش تولید، توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال برای جوانان استان و کشور نقش مؤثری ایفا کند.

قائم‌پناه در پاسخ به پرسشی درباره دستاوردهای سفر و بررسی مسائل و اعتبارات استان البرز نیز گفت: موضوعات و پروژه‌های مختلفی که امروز مورد بازدید قرار گرفت، بررسی شد و مسائل و نیازهای استان نیز در چارچوب برنامه‌های دولت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

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