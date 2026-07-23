قائم پناه مطرح کرد:
سفر رئیسجمهور به البرز به دلیل میزبانی از مقام عراقی به تعویق افتاد
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای سفر رئیسجمهور به استان البرز، گفت: قرار بود رئیسجمهور برای دیدار با مردم، نخبگان و فعالان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به استان البرز سفر کند، اما به دلیل میزبانی از مهمانی از کشور عراق، به نمایندگی از ایشان در این استان حضور پیدا کردم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمدجعفر قائمپناه در جمع خبرنگاران استان البرز، اظهار کرد: از صبح امروز بازدیدهای مختلفی از پروژهها و طرحهای مهم استان داشتیم و در نخستین برنامه، از روند آواربرداری و بازسازی پل شهید رئیسی (B1) بازدید کردیم که در جریان حمله اخیر آسیب دیده بود و خوشبختانه استاندار البرز و همکاران ایشان با جدیت در حال پیگیری و اصلاح این وضعیت هستند.
وی افزود: در ادامه، از چندین پروژه در حوزه آب، فاضلاب و برق بازدید و برخی از این پروژهها نیز به بهرهبرداری رسید که لازم است از مدیران استان البرز و همچنین مجموعه وزارت نیرو بابت اجرای این طرحها قدردانی کنم.
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین با اشاره به بازدید از مراکز درمانی استان گفت: امروز از یک بیمارستان نیز بازدید کردیم و همچنین از بیمارستان کمالشهر بازدید داشتیم که مراحل پایانی ساخت را طی میکند و امیدواریم بهزودی شاهد تکمیل و بهرهبرداری از آن باشیم.
قائمپناه در ادامه با اشاره به بازدید از یک واحد صنعتی در استان البرز، اظهار کرد: امروز از یکی از کارخانههای بزرگ و پیشرفته تولید فیلتر در منطقه بازدید کردیم که با سرمایهگذاری بخش خصوصی و مشارکت یک سرمایهگذار خارجی در حال احداث است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، این کارخانه در ماههای آینده به بهرهبرداری خواهد رسید و ظرفیت تولید سالانه حدود ۳۶ میلیون عدد انواع فیلتر را خواهد داشت؛ محصولاتی که از فیلترهای هوای مورد استفاده در مصارف خانگی تا فیلترهای خودروهای سواری و خودروهای سنگین را شامل میشود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه ماشینآلات این واحد صنعتی نیز وارد شده است، تصریح کرد: به نظر میرسد این مجموعه با بهرهبرداری کامل، به یکی از کارخانههای بزرگ و مهم استان البرز تبدیل خواهد شد و امیدواریم بتواند در زمینه افزایش تولید، توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال برای جوانان استان و کشور نقش مؤثری ایفا کند.
قائمپناه در پاسخ به پرسشی درباره دستاوردهای سفر و بررسی مسائل و اعتبارات استان البرز نیز گفت: موضوعات و پروژههای مختلفی که امروز مورد بازدید قرار گرفت، بررسی شد و مسائل و نیازهای استان نیز در چارچوب برنامههای دولت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.