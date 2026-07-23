رشد ۴۲ درصدی تردد زائران از مرز مهران/ اقتصاد اربعین باید به موتور توسعه استان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی روز پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵ در نشست ستاد ویژه اربعین که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار تهران، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، از افزایش ۴۲ درصدی تردد زائران از مرز مهران در ماه محرم نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

وی با بیان اینکه این میزان استقبال، ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی برای توسعه مرز مهران را دوچندان کرده است، اظهار داشت: هدف مدیریت استان، تبدیل مرز مهران از یک گذرگاه صرف به قطب پایدار اقتصاد اربعین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی ایلام است.

استاندار ایلام با اشاره به ثبت ۲۲۲ هزار تردد زائران از ابتدای ماه صفر تا ساعت ۱۰ صبح امروز، گفت: برای مدیریت این حجم از تردد، با همکاری شهرداری تهران و استان‌های معین، امکانات و تجهیزات مورد نیاز به‌ویژه در حوزه ماشین‌آلات سنگین و ناوگان حمل‌ونقل تقویت شده است.

کرمی افزود: در چهار روز گذشته، روزانه بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران به کار گرفته شده که این اقدام نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی و تسهیل خدمات‌رسانی به زائران داشته و مرز مهران را به محور اصلی عملیات حمل‌ونقل اربعین کشور تبدیل کرده است.

وی با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های ایجاد شده باید فراتر از ایام اربعین، در خدمت توسعه پایدار استان قرار گیرند، خاطرنشان کرد: توسعه اقتصاد اربعین، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، رونق کسب‌وکارهای محلی و افزایش اشتغال از مهم‌ترین اهداف مدیریت استان در این حوزه است.

استاندار ایلام همچنین بر تقویت پیوست‌های فرهنگی اربعین از جمله اقامه نماز جماعت، برنامه‌های فرهنگی و فعالیت‌های تبیینی تأکید کرد و حضور گسترده زائران را نمادی از همبستگی، اعتقاد و پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

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