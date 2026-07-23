۱۳۱۹ پروژه نیمهتمام ورزشی در دولت چهاردهم به بهرهبرداری رسید
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در تکمیل پروژههای نیمهتمام، گفت: در این دولت از آغاز پروژههای جدید جز در موارد ضروری خودداری و تکمیل طرحهای نیمهتمام در اولویت قرار گرفت که بر این اساس تاکنون یکهزار و ۳۱۹ پروژه ورزشی به بهرهبرداری رسیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، سیدغنی نظری در آیین افتتاح سالن ۶ هزار نفری انقلاب اسلامی کرج که با حضور محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور و مجتبی عبداللهی استاندار البرز برگزار شد، اظهار کرد: این مجموعه هشتمین پروژهای است که در استان البرز به بهرهبرداری میرسد و سیزدهمین پروژهای است که از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم افتتاح شده است.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حوزه ورزش و جوانان افزود: یکی از برنامههای اصلی دولت، تحقق عدالت و انصاف در حوزههای مختلف است و وزارت ورزش و جوانان نیز بر همین اساس، تکمیل پروژههای نیمهتمام را در اولویت قرار داده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده و با توجه به تأکید دولت، تلاش کردیم از شروع پروژههای جدید جز در موارد ضروری خودداری کنیم و منابع موجود را به سمت تکمیل طرحهایی هدایت کنیم که سالها نیمهتمام باقی مانده بودند.
نظری با بیان اینکه بسیاری از پروژههای ورزشی کشور با پیشرفت فیزیکی ۵۰ تا ۷۰ درصدی سالها بلاتکلیف مانده بودند، گفت: تاکنون یکهزار و ۳۱۹ پروژه نیمهتمام که عمدتاً از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار بودند، تکمیل و به بهرهبرداری رسیدهاند.
وی با اشاره به حجم سرمایهگذاری دولت در حوزه ورزش و جوانان تصریح کرد: در دولت چهاردهم حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در حوزه وزارت ورزش و جوانان هزینه شده است و تلاش شده این منابع در مسیر تکمیل زیرساختها و پروژههای نیمهتمام ورزشی هزینه شود.
معاون وزیر ورزش و جوانان، سالن ۶ هزار نفری انقلاب اسلامی کرج را یکی از مجموعههای مهم ورزشی کشور دانست و اظهار کرد: این مجموعه با توجه به امکانات و ظرفیتهایی که دارد، میتواند یکی از سالنهای مهم ورزشی کشور باشد و پس از مجموعه ورزشی مشهد، از بزرگترین سالنهای ورزشی کشور به شمار میرود.
نظری با اشاره به ظرفیت این مجموعه برای میزبانی رویدادهای ورزشی، گفت: امیدواریم با بهرهبرداری از این سالن، زمینه برگزاری مسابقات و رویدادهای مهم ورزشی در استان البرز فراهم شود و ورزشکاران این استان نیز از امکانات مناسبتری برخوردار شوند.
وی همچنین از نقش رسانهها در انعکاس عملکرد دولت و وزارت ورزش و جوانان قدردانی کرد و افزود: رسانهها میتوانند در معرفی اقدامات انجامشده و انعکاس ظرفیتهای ورزشی کشور نقش مهمی داشته باشند و انتظار داریم با تداوم این همکاری، فعالیتهای حوزه ورزش و جوانان بیش از گذشته برای مردم تبیین شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان با اشاره به برنامههای پیشروی ورزش کشور، اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن رویدادهای مهم ورزشی از جمله بازیهای آسیایی، وزارت ورزش و جوانان با جدیت در حال برنامهریزی و آمادهسازی تیمهای ملی است تا با حمایت دولت و تلاش ورزشکاران، شاهد موفقیتهای بیشتری برای ورزش ایران باشیم.
نظری همچنین از پیشرفت دو پروژه دیگر ورزشی و جوانان در استان البرز خبر داد و گفت: دو پروژه دیگر با همکاری استانداری البرز در آستانه بهرهبرداری قرار دارند که یکی از آنها خانه جوان فردیس است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد افتتاح و بهرهبرداری از این پروژهها نیز باشیم.
وی در پایان از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و دستاندرکاران اجرای این پروژه قدردانی کرد و گفت: بیش از ۳۰ درصد عملیات اجرایی این پروژه در دوره اخیر انجام شده و لازم است از تلاشهای مجموعه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و تمامی مدیران و مسئولانی که برای تکمیل و بهرهبرداری از این مجموعه تلاش کردند، قدردانی کنم.