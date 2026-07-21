کودک سهساله در پی حمله سگ در سنندج جان باخت
یک کودک سهساله در یکی از محلههای سنندج در پی حمله یک قلاده سگ جان خود را از دست داد؛ این حادثه بار دیگر موضوع ساماندهی سگهای بلاصاحب را مورد توجه قرار داده است.
به گزارش ایلنا، یک کودک سهساله در محله کلکهجار سنندج، هنگام بازی در یکی از کوچههای این محله مورد حمله یک قلاده سگ قرار گرفت.
بر اساس گزارشهای اولیه، این کودک در جریان حمله از ناحیه گردن بهشدت مجروح شد و با توجه به شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.
حضور بهموقع اهالی در محل حادثه و تلاش برای نجات کودک نیز نتوانست از وقوع این حادثه تلخ جلوگیری کند.