به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمدجعفر قائم‌پناه در حاشیه افتتاح پروژه‌های حوزه آب و فاضلاب استان البرز، با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در نشست شب گذشته با وزیر نیرو و بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته، اظهار کرد: با توجه به شرایط بحرانی کشور و ضرورت تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، مقرر شد برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت مصرف برق به گونه‌ای انجام شود که ضمن تأمین نیاز صنایع، از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران جلوگیری شود.

وی افزود: بر این اساس، برای برخی صنایع پرمصرف از جمله واحدهای سیمانی، ساعات فعالیت به ساعات کم‌مصرف منتقل خواهد شد و بخشی از فعالیت این واحدها در ساعات بامداد انجام می‌شود. همچنین در برخی صنایع فولادی و شهرک‌های صنعتی، تغییر روزهای تعطیل و تنظیم برنامه فعالیت واحدها در دستور کار قرار گرفته است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر برخورد جدی با استخراج غیرمجاز رمزارز، تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد در شرایطی که کشور با محدودیت منابع انرژی مواجه است، برخی افراد با استفاده غیرقانونی از برق، اقدام به استخراج رمزارز کنند.

قائم‌پناه ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، برق واحدهایی که استفاده غیرمجاز از ماینر در آنها طی ماه‌های گذشته شناسایی شده است، به مدت یک هفته قطع خواهد شد و در صورت شناسایی موارد جدید، برق این واحدها به مدت یک ماه قطع می‌شود.

وی با بیان اینکه شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز با جدیت دنبال خواهد شد، گفت: از کسانی که به‌صورت غیرقانونی از برق برای استخراج رمزارز استفاده می‌کنند می‌خواهیم در این شرایط از این اقدام دست بردارند؛ چراکه اجازه نخواهیم داد برق ارزان‌قیمت کشور به این شکل مصرف شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ادامه ناترازی انرژی، اظهار کرد: با وجود همه اقداماتی که برای مدیریت مصرف و تأمین برق انجام شده است، بخشی از ناترازی همچنان باقی خواهد ماند و برای حفظ چرخه تولید کشور، ناچار به اعمال محدودیت‌های برنامه‌ریزی‌شده در بخش خانگی و تجاری هستیم.

قائم‌پناه از آغاز قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق در بخش خانگی و تجاری از هفته آینده خبر داد و گفت: این قطعی‌ها به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و به مدت حدود دو تا سه ساعت انجام خواهد شد و زمان دقیق آن بر اساس برنامه‌ای که از سوی مسئولان صنعت برق تنظیم می‌شود، اعلام خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه اولویت دولت حفظ تولید و اشتغال است، افزود: تلاش ما این بود که امسال برق بخش خانگی و تجاری قطع نشود، اما برای اینکه چرخ تولید کشور بچرخد، کارخانه‌ها تعطیل نشوند و کارگران بیکار نشوند، ناچار به اتخاذ این تصمیم هستیم.

قائم‌پناه ضمن عذرخواهی از مردم بابت قطعی‌های احتمالی برق، گفت: اگر قرار است برق بخش خانگی و تجاری برای ساعاتی قطع شود، این اقدام با هدف حفظ تولید، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و صیانت از اشتغال انجام خواهد شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان با قدردانی از همراهی مردم در شرایط دشوار کنونی، اظهار کرد: مردم ایران در طول این جنگ با بزرگواری، صبوری و تاب‌آوری خود دولت را همراهی کرده‌اند و امیدواریم این همراهی و مقاومت همچنان ادامه داشته باشد تا با عبور از این شرایط، بتوانیم کشور را با قدرت بیشتری اداره کنیم.

حجم ویدیو: 15.94M | مدت زمان ویدیو: 00:03:02 دانلود ویدیو

انتهای پیام/