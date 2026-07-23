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بیش از ۱۰۰ قلم آثار تاریخی از قاچاقچیان در نقده کشف شد

بیش از ۱۰۰ قلم آثار تاریخی از قاچاقچیان در نقده کشف شد
کد خبر : 1817399
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فرمانده انتظامی نقده از انهدام باند قاچاق اشیای عتیقه و کشف و ضبط بیش از ۱۰۰ قلم اثر تاریخی پیش از خروج از کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ یونس ارجمند از کشف ۱۰۰ قلم شی باستانی در نقده خبر داد و افزود: تیم‌های اطلاعات عملیات نیروی انتظامی در یک عملیات اطلاعاتی پیچیده، موفق شدند باندی را که در سودای قاچاق اشیای عتیقه بود، قبل از خروج این گنجینه‌ها، متلاشی کند.

سرهنگ ارجمند، با اشاره به کشف یک قبضه سلاح کمری و یک سرنیزه تصریح کرد: اشیای ضبط شده سفال، سکه و انواع ضرب و مهره‌های تاریخی است که برای شناسایی در اختیار کارشناسان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گذاشته شده است.

 

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