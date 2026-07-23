افزایش ۵۰درصدی آمار برق گرفتگی در آذربایجان غربی /طی سه ماه گذسته ۴نفر فوت شدند
مدیر کل پزشک قانونی آذربایجان غربی با بیان اینکه،در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ چهار نفر بر اثر برق گرفتگی در استان جان خود را از دست دادند گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
به گزارش ایلنا، موسی ادیب فر، اظهار کرد: در سه ماهه اول ۱۴۰۵ چهار نفر بر اثر برق گرفتگی که هر چهار نفر آنها مرد بودند جان خود را از دست دادند.
ادیب فر گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰درصد افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: از ۴ نفر فوت شده ۲ نفر مربوط به حوادث شغلی در زمینه برق و ۲نفر در سوانح غیر شغلی جان خود را از دست دادند.
ادیب فر استفاده از عایق مناسب هنگام کار با برق در محیط کار و همچنین رعایت کامل نکات ایمنی را از راهکارهای مهم برای پیشگیری از برق گرفتگی عنوان کرد و افزود: افراد باید از تجهیزات حفاظتی فردی مانند دستکش های لاستیکی، چکمههای عایق و عینک ایمنی هنگام کار با برق استفاده کنند.