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افزایش ۵۰درصدی آمار برق گرفتگی در آذربایجان غربی /طی سه ماه گذسته ۴نفر فوت شدند

افزایش ۵۰درصدی آمار برق گرفتگی در آذربایجان غربی /طی سه ماه گذسته ۴نفر فوت شدند
کد خبر : 1817395
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مدیر کل پزشک قانونی آذربایجان غربی با بیان اینکه،در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ چهار نفر بر اثر برق گرفتگی در استان جان خود را از دست دادند گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش ایلنا، موسی ادیب فر، اظهار کرد: در سه ماهه اول ۱۴۰۵ چهار نفر بر اثر برق گرفتگی که هر چهار نفر آنها مرد بودند جان خود را از دست دادند.

 ادیب فر گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: از ۴ نفر فوت شده ۲ نفر مربوط به حوادث شغلی در زمینه برق و ۲نفر در سوانح غیر شغلی جان خود را از دست دادند.

ادیب فر استفاده از عایق مناسب هنگام کار با برق در محیط کار و همچنین رعایت کامل نکات ایمنی را از راهکارهای مهم برای پیشگیری از برق گرفتگی عنوان کرد و افزود: افراد باید از تجهیزات حفاظتی فردی مانند دستکش ‌های لاستیکی، چکمه‌های عایق و عینک ایمنی هنگام کار با برق استفاده کنند.

 

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