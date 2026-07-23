به گزارش ایلنا، مهدی رنجبر در نشست راهبردی با حضور معاونان، مدیران و رؤسای حوزه فرهنگ، با اشاره به صدور احکام جدید و بازآرایی ساختار مدیریتی این اداره‌کل، اظهار کرد: در مرحله‌ای نوین از تحول قرار گرفته‌ایم و این دگرگونی با هدف تقویت تعاملات، چابک‌سازی فرآیندها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوگرایانه انجام شده است.

وی افزود: آمادگی داریم با روحیه‌ای تازه، داستان‌های زیباتری از فرهنگ، ادب و هنر استان فارس را روایت کنیم؛ چراکه تزریق خون تازه به بدنه فرهنگی استان، رویکردی نوین برای افزایش چابکی و خلاقیت است و می‌تواند با قرار گرفتن تجربه پیشکسوتان در کنار نوآوری نسل جدید، اتفاقات تازه‌ای را در عرصه فرهنگ و هنر رقم بزند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با قدردانی از تلاش‌های یک‌ساله کارکنان و اشاره به دستاوردهای دوره گذشته، به‌ویژه برنامه‌های اجراشده در جنگ رمضان، بر ضرورت عبور از الگوهای سنتی و حرکت به سمت مدیریت خلاق تأکید کرد و گفت: این تغییرات را نباید صرفاً یک جابه‌جایی ساده دانست، بلکه این اقدام حرکتی رو به جلو برای پاسخگویی بهتر به نیازهای فرهنگی جامعه است.

رنجبر با اشاره به ضرورت بازسازی ساختار سازمانی، هدف از این تغییرات را ایجاد پویایی و افزایش سرعت عمل در پاسخگویی به رویدادهای فرهنگی عنوان کرد و افزود: مسئولیت‌ها باید به افرادی سپرده شود که از درون این نهاد و با درک عمیق از فضای فرهنگی استان فارس شکل گرفته‌اند و بتوانند با سابقه و تجربه خود مسیر رشد و تعالی همکاران را هموار کنند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت بانوان در سطوح مدیریتی و معاونت‌ها تأکید کرد و گفت: حضور توانمند بانوان در سطوح مدیریتی بخشی از راهبرد ایجاد توازن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجرایی آنان است؛ رویکردی که در سطح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز دنبال می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به ورود نیروهای جوان، پرانرژی و متخصص به بدنه مدیریتی این مجموعه، اظهار کرد: اگرچه از دوری برخی همراهان در جایگاه‌های پیشین ناراحت شده‌ام، اما از حضور نیروهای جوان و متخصص خرسندم و اطمینان دارم ترکیب تجربه پیشکسوتان و خلاقیت نسل نو می‌تواند تحولات مثبتی را در عرصه فرهنگ و هنر استان رقم بزند.

رنجبر در ادامه از تغییرات جدید در ساختار مدیریتی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس خبر داد و گفت: بر اساس احکام صادرشده، بهروز مرامی به عنوان مشاور اجرایی مدیرکل با حفظ مسئولیت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی و مهرداد جمشیدنژاد به عنوان مسئول حوزه مدیریت و رئیس دفتر مدیرکل منصوب شدند.

وی افزود: در حوزه رسانه و تبلیغات نیز سیدشهاب میرباقری به عنوان مشاور امور رسانه‌ای مدیرکل منصوب شد و احمد جعفری در جایگاه جدید به عنوان رئیس گروه امور رسانه و تبلیغات به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ادامه داد: در حوزه سینما و سمعی‌وبصری نیز محمدباقر خدادوست به ریاست گروه امور سینمایی و سمعی‌وبصری منصوب شد و در این مراسم از خدمات روح‌الله رنجبری که سال‌ها این مسئولیت را بر عهده داشت، قدردانی شد.

رنجبر با بیان اینکه این تحول ساختاری تنها یک تغییر اداری نیست، گفت: این تغییرات می‌تواند تپشی دوباره در قلب فرهنگ استان فارس ایجاد کند و با ورود نیروهای متخصص و جوان در کنار حفظ میراث تجربه پیشکسوتان، زمینه برای اجرای پروژه‌های هنری جدید، تولیدات رسانه‌ای اثرگذار و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این دگرگونی نویدبخش روزهایی است که در آن، هنر با چابکی بیشتر و رسانه با هوشمندی بالاتر در خدمت شادی، آگاهی و تعالی جامعه قرار گیرد و استان فارس با روحیه‌ای تازه، داستان‌های زیباتری از فرهنگ و هنر خود را روایت کند.

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