رئیس اتاق اصناف مرکز استان تاکید کرد؛
رصد مستمر بازار کالاهای اساسی در فارس/ برخورد بدون اغماض با گرانفروشی
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس از تداوم بازرسیهای مشترک دستگاههای نظارتی از بازار خبر داد و گفت: بازار بهصورت مستمر رصد میشود و با هرگونه تخلف صنفی، بهویژه گرانفروشی، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
در جریان این طرح، واحدهای صنفی از جمله نانواییها، خشکبارفروشیها، میوهفروشیها، واحدهای عرضه گوشت و محصولات پروتئینی و همچنین واحدهای صنفی مجتمع پروتئین بزرگ شیراز و شهر لوازم خانگی مورد بازرسی قرار گرفتند.
حجت جوانمردی نیز در حاشیه این بازرسی مشترک، با قدردانی از حضور معاون بازرسی کل استان و همراهی دستگاههای نظارتی، اظهار کرد: این طرح بازرسی با هدف رصد دقیق وضعیت عرضه، قیمتگذاری و توزیع کالاهای اساسی در واحدهای صنفی و در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد آرامش در بازار اجرا شد.
جوانمردی، افزود: افزایش قیمت بسیاری از کالاها ریشه در عوامل مؤثر بر زنجیره تولید و تأمین دارد و واحدهای صنفی در اغلب موارد صرفاً حلقه توزیع کالا هستند؛ با این وجود، اتاق اصناف و دستگاههای نظارتی در برابر هرگونه تخلف صنفی، بهویژه گرانفروشی، هیچگونه مماشاتی نخواهند داشت.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس ادامه داد: در جریان این بازرسی، موارد معدودی از تخلفات قیمتی شناسایی شد که با حضور قضات تعزیرات حکومتی، پروندههای مربوط در محل تشکیل و اقدامات قانونی لازم در چارچوب مقررات انجام گرفت.
جوانمردی با قدردانی از همکاری بازرسان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت فارس، ادارهکل تعزیرات حکومتی، سازمان جهاد کشاورزی و بازرسان اتاق اصناف مرکز استان، گفت: نظارت بر بازار فرآیندی مستمر، هوشمند و هماهنگ میان دستگاههای مسئول است و بازرسیها با هدف پیشگیری از تخلفات، حفظ ثبات بازار و صیانت از حقوق شهروندان بهصورت منظم ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه حفظ حقوق مصرفکنندگان از مهمترین اولویتهای اتاق اصناف است، خاطرنشان کرد: شهروندان اطمینان داشته باشند که بازار بهصورت مستمر تحت رصد و پایش قرار دارد و گزارشهای مردمی با جدیت مورد رسیدگی قرار میگیرد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق مراجعه به اتاق اصناف مرکز استان فارس یا تماس با شماره ۳۲۳۴۰۰۰ اطلاع دهند تا بازرسان در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر شوند و در مواردی که نیاز به کارشناسی تخصصی نباشد، رسیدگی فوری و اعمال قانون انجام شود.
معاون بازرسی کل استان فارس در حاشیه این بازرسی ویژه اظهار کرد: با توجه به وظایف قانونی و در راستای اجرای سیاستهای بازرسی کل کشور و دستور رئیس عالی سازمان بازرسی کل کشور و همچنین تأکید رئیسکل دادگستری استان فارس، نظارت بر عملکرد دستگاههای ناظر بر بازار در دستور کار بازرسی استان قرار دارد.
حمید رستگار، افزود: امروز نیز با حضور دستگاههای مرتبط، بازرسیهای ویژهای در سطح شهر شیراز انجام شد و برای برخورد مؤثر با تخلفات، لازم است نظارت دستگاههای مسئول بازار از جمله اتاق اصناف مرکز استان، اتحادیههای صنفی، ادارهکل صمت فارس، ادارهکل تعزیرات حکومتی و سازمان جهاد کشاورزی افزایش یابد.
معاون بازرسی کل استان فارس تأکید کرد: گزارشهای بازرسان اتاق اصناف مرکز استان و اتحادیهها باید در اسرع وقت از سوی ادارهکل تعزیرات حکومتی فارس مورد رسیدگی قرار گیرد و آرای مربوط نیز بهموقع صادر و اجرا شود و در این زمینه اطلاعرسانی کامل به مردم صورت گیرد.
رستگار با بیان اینکه گرانی ناشی از شرایط اقتصادی است، تصریح کرد: گرانفروشی تخلف است و مستلزم برخورد قانونی خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به سامانه ۱۳۶ گفت: مردم میتوانند از طریق این سامانه، شکایات خود درباره عملکرد دستگاههای ناظر را ثبت و موضوعات مورد نظر خود را پیگیری کنند.