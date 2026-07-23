پنجمین همایش کشوری ادبیات عاشورایی فرزندان بهزیستی در فارس برگزار شد

به گزارش ایلنا، این رویداد فرهنگی ادبی که در راستای بیست‌ودومین همایش ملی ادبیات عاشورایی تدارک دیده شده بود، میزبان جمعی از اساتید برجسته ادبیات آیینی، مسئولان استانی و فرزندان مراکز نگهداری بهزیستی از سراسر کشور بود تا روایت‌های خلاقانه نسل امروز را از ایثار و صبر حضرت رباب (س) به تماشا بنشیند.

مدیرکل بهزیستی استان فارس در این مراسم با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد روحی و فرهنگی جامعه هدف، اظهار داشت: توانمندسازی جامعه هدف تنها در ابعاد اقتصادی و معیشتی خلاصه نمی‌شود؛ رشد فکری، هنری و هویتی کودکان و نوجوانان از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان بهزیستی است.

حمید گودرزی،افزود: چنین برنامه‌هایی بستر بسیار مناسبی برای بروز استعدادهای نهفته، تقویت اعتماد به نفس و پیوند عمیق‌تر نسل جوان با فرهنگ دینی و ارزش‌های عاشورایی فراهم می‌کند. فرزندان بهزیستی با خلق این آثار نشان دادند که نه تنها حامل پیام‌های ماندگار فرهنگ کربلا هستند، بلکه در عرصه‌های ادبی نیز دارای نگاهی عمیق و خلاقانه می‌باشند.

گودرزی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری بر روی این استعدادهای درخشان، در واقع تضمین آینده فرهنگی جامعه است و اداره‌کل بهزیستی فارس با جدیت به حمایت از این فعالیت‌های فاخر فرهنگی ادامه خواهد داد.

ارسال ۱۳۰ اثر به دبیرخانه همایش

در ادامه این مراسم، محمدرضا هوشیار، دبیر همایش، با اشاره به استقبال خوب از این دوره گفت: تعداد ۱۳۰ اثر ادبی از ۱۶ استان کشور به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری‌های تخصصی، ۱۵ اثر به‌عنوان برگزیده نهایی انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش، حضور استاد محمدرضا سنگری، عاشوراپژوه برجسته کشور، و هادی فردوسی، شاعر آیینی، غنای علمی و ادبی مراسم را دوچندان کرد. در این آیین ضمن پخش ویدئویی آثار منتخب استان‌ها، فرزندان بهزیستی با خوانش آثار خود و اجرای آیین سنتی سنج و دمام، جلوه‌هایی از ارادت قلبی خود را به خاندان اهل‌بیت (ع) به نمایش گذاشتند.

این همایش با تأکید بر استمرار فعالیت‌های فرهنگی در جهت شکوفایی استعدادهای فرزندان بهزیستی و ترویج مفاهیم عالی قیام عاشورا به کار خود پایان داد.

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