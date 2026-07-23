افزایش ظرفیت پروازهای اربعین از فرودگاه گرگان

به گزارش ایلنا از گلستان، روابط عمومی اداره‌کل فرودگاه‌های استان گلستان گفت: همزمان با افزایش تقاضای زائران برای سفر به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی، ظرفیت پروازهای اربعین از فرودگاه بین‌المللی شهدای گرگان افزایش یافت. بر این اساس، شرکت هواپیمایی معراج با برقراری دو سورتی پرواز فوق‌العاده به مقصد نجف اشرف، به جمع شرکت‌های هواپیمایی ارائه‌دهنده خدمات پروازهای اربعین در فرودگاه گرگان پیوست.

در مجموع، امسال ۶ سورتی پرواز رفت و برگشت در مسیر گرگان – نجف اشرف – گرگان توسط شرکت‌های هواپیمایی معراج، وارش و ایران‌ایر انجام خواهد شد.

در بازه‌ی زمانی ۶ تا ۱۶ مرداد، چند پرواز توسط شرکت‌های مختلف انجام می‌شود: در ۶ و ۱۵ مرداد پروازها با هواپیمایی معراج و هواپیمای A۳۲۱ انجام خواهد شد؛ در ۱۰ و ۱۴ مرداد شرکت وارش با هواپیمای B۷۳۷ پرواز دارد؛ و در ۱۱ و ۱۶ مرداد نیز شرکت ایران‌ایر با هواپیمای AB6 برنامه‌ی پروازی خود را اجرا می‌کند.

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