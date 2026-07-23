به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، همزمان با سفر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری به استان البرز، با حضور وی و مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، پروژه‌های بزرگ صنعت آب و فاضلاب و همچنین طرح‌های توسعه زیرساخت برق و نیروگاه‌های خورشیدی استان به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی چند پروژه جدید نیز آغاز شد.

در بخش آب و فاضلاب، پروژه‌هایی با مجموع سرمایه‌گذاری ۱۱۴ هزار و ۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به بهره‌برداری از مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب کرج با ظرفیت ۵۸ هزار مترمکعب در شبانه‌روز، استریم دوم تصفیه‌خانه فاضلاب مهستان با ظرفیت ۱۱ هزار و ۲۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز، پکیج تصفیه‌خانه فاضلاب روستای زیدشت طالقان، فاز نخست تصفیه‌خانه آب شماره ۳ کرج با ظرفیت ۲۸۰ لیتر بر ثانیه و مخزن ذخیره آب شرب با ظرفیت ۶۳ هزار و ۵۰۰ مترمکعب اشاره کرد.

همچنین مرکز هوشمند کنترل آب و فاضلاب و دفتر ارتباط با مشتریان (CRM) شرکت آب و فاضلاب استان به بهره‌برداری رسید. اجرای طرح‌های حفاری، تجهیز، احیا و مهندسی مجدد ۱۲۸ حلقه چاه با ظرفیت تأمین ۱۶۶ هزار مترمکعب آب در شبانه‌روز، اصلاح و بازسازی ۱۷۰ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب و بهره‌برداری از پکیج تصفیه آب شیرین پلنگ‌آباد اشتهارد از دیگر طرح‌های افتتاح‌شده در این بخش بود.

در ادامه این سفر، پروژه‌های توسعه زیرساخت برق و انرژی خورشیدی استان نیز افتتاح شد. در این مراسم، ۱۴ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۲۰۰.۷ مگاوات و سرمایه‌گذاری ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

این نیروگاه‌ها که با مشارکت بخش دولتی و خصوصی و در گستره‌ای حدود ۳۰۰ هکتار احداث شده‌اند، در شهرستان‌های اشتهارد، کرج، نظرآباد، ساوجبلاغ و فردیس قرار دارند که سهم عمده ظرفیت نصب‌شده با ۱۵۲ مگاوات متعلق به شهرستان اشتهارد است. اجرای این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم حدود ۳۵۰ نفر را نیز فراهم کرده است.

همزمان، عملیات اجرایی چهار نیروگاه خورشیدی جدید با ظرفیت مجموع ۱۸۳ مگاوات و سرمایه‌گذاری یک‌هزار میلیارد تومان آغاز شد تا روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان شتاب بیشتری بگیرد.

همچنین چهار پروژه توسعه شبکه برق با سرمایه‌گذاری ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شامل پست‌های ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت کمال‌آباد کرج، ۶۳ به ۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی چهارباغ، ۶۳ به ۲۰ کیلوولت گلشهر و ۶۳ به ۲۰ کیلوولت حیدرآباد به بهره‌برداری رسید.

در این مراسم اعلام شد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تقویت زیرساخت‌های انتقال و توزیع برق، علاوه بر افزایش پایداری شبکه، کاهش ناترازی انرژی، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی، زمینه تأمین برق پایدار شهرک‌های صنعتی کوثر، امید البرز و ماموت را فراهم خواهد کرد. همچنین برنامه‌ریزی برای احداث سه هزار و ۸۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به عنوان یکی از محورهای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با جدیت در دستور کار قرار دارد.

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