به گزارش ایلنا از بندرعباس، بامداد امروز (اول مرداد ماه)، دو فروند شناور جست‌وجو و نجات دریایی «ناجی ۱۵» و «ناجی ۱۶» در اقدامی خصمانه از سوی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی مورد اصابت قرار گرفته و آسیب‌های جدی دیدند.

بر اساس این گزارش، هدف قرار دادن شناورهایی که مأموریتی صرفاً امدادی و انسان‌دوستانه دارند، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل عاملان این حمله به اصول، قواعد و تعهدات بین‌المللی است و بار دیگر ماهیت اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل علیه زیرساخت‌های امداد و نجات دریایی را آشکار می‌سازد.

از آغاز جنگ رمضان تاکنون، شناور جست‌وجو و نجات دریایی که در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران مأموریت امدادرسانی و نجات جان دریانوردان را بر عهده داشتند، هدف حملات دشمن قرار گرفته و به دلیل شدت خسارات وارده، از چرخه ارائه خدمات عملیاتی خارج شده‌اند.

این نخستین‌بار نیست که شناورهای امدادی و خدمات‌رسان دریایی هدف اقدامات خصمانه قرار می‌گیرند. پیش‌تر نیز دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی با هدف قرار دادن آمبولانس‌های دریایی که وظیفه انتقال بیماران و مصدومان از جزایر به مراکز درمانی در سرزمین اصلی را بر عهده داشتند، ماهیت ضدانسانی اقدامات خود را به نمایش گذاشته بود.

کنوانسیون‌های مرتبط با ایمنی دریانوردی و قواعد بشردوستانه بین‌المللی محسوب می‌شود و بیانگر بی‌اعتنایی کامل عاملان این حملات به جان غیرنظامیان و شناورهای امداد ونجات است.

شناورهای جست‌وجو و نجات دریایی بر اساس کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی، از جمله ضوابط حاکم بر خدمات جست‌وجو و نجات دریایی (SAR)، مأموریت نجات جان انسان‌های و دریانوردان در معرض خطر در دریا، امدادرسانی به دریانوردان و ارائه خدمات انسان‌دوستانه را بر عهده دارند و هرگونه تعرض به این شناورها، مغایر با اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل و موازین بشردوستانه است.

اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ضمن محکوم کردن این اقدام، بر استمرار مأموریت‌های امداد و نجات دریایی مطابق با کنوانسیون های بین المللی و ارائه خدمات ایمن و مستمر به دریانوردان تأکید دارد.

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