به گزارش ایلنا، رضا موسوی محسنی در سلسله‌نشست‌های اقتصادی «مؤلفه‌های اقتصادی فارس و چشم‌انداز آینده» که به میزبانی جبهه اصلاحات فارس برگزار شد با اشاره به اینکه بخشی از چارچوب‌های توسعه‌ای استان در سطح ملی و در هیئت وزیران نیز به تصویب رسیده است، اظهار کرد: تصویب این موضوعات در سطح ملی، مسیر پیگیری و پذیرش آن‌ها را در سطوح بالاتر هموارتر می‌کند و به استان اجازه می‌دهد با اتکا به چارچوب‌های مشخص، برنامه‌های توسعه‌ای خود را با قدرت بیشتری دنبال کند.

وی افزود: در حوزه‌های مختلف، چارچوب‌های مشخصی برای توسعه استان شکل گرفته و اکنون باید این چارچوب‌ها را به مرحله اجرا رساند و با همکاری دستگاه‌های مختلف، آن‌ها را روی زمین پیاده کرد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس، حمل‌ونقل و ترانزیت را یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه‌ای استان دانست و گفت: یکی از جهت‌گیری‌های مهم، تقویت جایگاه شیراز به‌عنوان یک هاب ارتباطی بین‌المللی است.

وی ادامه داد: شیراز باید در جایگاه یک مرکز لجستیک ملی دیده شود و محورهای ارتباطی شرق و جنوب کشور نیز تقویت شوند.

موسوی محسنی با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی و موقعیت فارس افزود: به‌ویژه در جنوب استان باید شرایطی فراهم شود که فارس بتواند از استان‌های جنوبی کشور در حوزه‌های ارتباطی، حمل‌ونقل، ترانزیت و فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی کند.

توسعه انرژی‌های نو و حرکت به سمت اقتصاد کم‌کربن

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه انرژی اظهار کرد: انرژی خورشیدی یکی از موضوعاتی است که در حال حاضر استان فارس با جدیت آن را دنبال می‌کند و اقدامات مربوط به توسعه این حوزه در حال انجام است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس، انرژی زمین‌گرمایی را نیز از دیگر ظرفیت‌های مورد توجه عنوان کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف انرژی‌های نو باید به‌عنوان بخشی از مسیر آینده توسعه استان مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت افزایش ارزش افزوده در زنجیره صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تأکید کرد و افزود: کاهش خام‌فروشی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش، از موضوعات مهمی است که در سطح کشور نیز دنبال می‌شود و فارس باید در این زمینه نقش فعال و مؤثری داشته باشد.

موسوی محسنی با اشاره به اولویت‌های صنعتی استان گفت: توسعه ساخت تجهیزات برقی، ماشین‌آلات، تجهیزات الکترونیکی و رایانه‌ای و همچنین ساخت وسایل نقلیه با روش‌های تولید مبتنی بر فناوری‌های آینده، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بخشی از این اقدامات در استان آغاز شده است، اما لازم است این مسیر با جدیت و سرعت بیشتری ادامه پیدا کند تا ظرفیت‌های صنعتی فارس به ارزش افزوده واقعی تبدیل شود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس با اشاره به چالش‌های موجود در بخش کشاورزی گفت: مشکلات مرتبط با منابع آب و خاک ایجاب می‌کند که تولید محصولات کشاورزی راهبردی با استفاده از فناوری‌های نوآورانه دنبال شود.

وی افزود: در این حوزه، محصولاتی مانند گندم و جو از جمله اولویت‌های استان هستند و باید در کنار افزایش بهره‌وری، به سمت فرآوری، برندسازی و ایجاد ارزش افزوده حرکت کنیم.

موسوی محسنی، توسعه زنجیره‌های ارزش را از دیگر اولویت‌های بخش کشاورزی دانست و گفت: در حوزه‌هایی مانند گوشت قرمز، شیر و عسل، توسعه زنجیره ارزش باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا تولیدکننده، فرآوری‌کننده و بازار در یک زنجیره اقتصادی منسجم قرار گیرند.

بازتعریف نقش شیراز و تمرکززدایی از مرکز استان

وی در ادامه به ضرورت اصلاح نظام سکونت و توزیع فعالیت‌ها در استان اشاره کرد و گفت: شهر-منطقه شیراز باید در سطح ملی جایگاه ویژه‌ای پیدا کند و در کنار تهران، به‌عنوان یکی از مراکز مهم فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی کشور ایفای نقش کند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس افزود: در کنار تقویت جایگاه شیراز، تمرکززدایی از این شهر نیز باید مورد توجه قرار گیرد و شهرهایی مانند کازرون و جهرم می‌توانند در نظام سکونت و توزیع فعالیت‌های اقتصادی استان نقش مهم‌تری ایفا کنند.

وی تأکید کرد: توسعه متوازن زمانی محقق می‌شود که ظرفیت‌های شهرهای مختلف استان به‌درستی شناسایی و متناسب با توانمندی‌های هر منطقه فعال شوند.

گردشگری فرهنگی، مذهبی و سلامت؛ سه ظرفیت مهم توسعه فارس

موسوی محسنی گردشگری را یکی از محورهای مهم توسعه استان دانست و اظهار کرد: در حوزه گردشگری فرهنگی، فارس باید در کنار استان‌های اصفهان، یزد و کرمان، یک محور منسجم گردشگری ایجاد کند.

وی افزود: هدف باید این باشد که گردشگران در این چهار استان ماندگاری بیشتری داشته باشند و گردشگری در قالب یک مسیر منطقه‌ای و پیوسته توسعه پیدا کند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس با اشاره به جایگاه مذهبی شیراز گفت: شیراز به‌عنوان سومین حرم اهل بیت(ع)، ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه گردشگری مذهبی دارد و محور گردشگری مذهبی شیراز باید به‌طور جدی دنبال شود.

وی همچنین گردشگری سلامت را یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم استان عنوان کرد و گفت: پروژه شهر سلامت و سایر زیرساخت‌های مرتبط با گردشگری سلامت باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا فارس بتواند جایگاه شایسته‌ای در این حوزه به دست آورد.

موسوی محسنی در ادامه با تأکید بر اهمیت محیط زیست در برنامه‌ریزی توسعه اظهار کرد: ممکن است در نگاه نخست، طرح مسائل زیست‌محیطی از سوی یک دستگاه اقتصادی چندان ضروری به نظر نرسد، اما توسعه پایدار بدون توجه جدی به محیط زیست امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: مقابله با بیابان‌زایی و تثبیت کانون‌های گردوغبار از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود؛ چراکه بسیاری از شهرستان‌های استان با پیامدهای این پدیده مواجه هستند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس تأکید کرد: اگر مسائل زیست‌محیطی در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار نگیرد، توسعه‌ای که به دست می‌آید، پایدار نخواهد بود.

تقسیم فارس به پنج پهنه توسعه‌ای

وی با اشاره به رویکرد جدید برنامه‌ریزی در استان فارس گفت: برای تعیین اولویت‌های توسعه، استان به پنج پهنه تقسیم شده و وضعیت هر پهنه بر اساس شاخص‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

موسوی محسنی افزود: اگرچه ۳۷ شهرستان استان دارای اسناد توسعه‌ای هستند، اما برای برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تعیین اولویت‌های کلان، این شهرستان‌ها در قالب پنج پهنه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: هدف این است که برای هر پهنه، متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و اکولوژیکی آن، برنامه‌ها و اقدامات ویژه‌ای تعریف شود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس درباره پهنه جنوبی استان گفت: این پهنه با محوریت شهرستان‌هایی مانند لارستان، اقتصادی عمدتاً متکی بر فعالیت‌های خدماتی دارد و ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس، پویایی اقتصادی بیشتری به آن بخشیده است.

وی افزود: در کنار فعالیت‌های خدماتی و کشاورزی محدود، ظرفیت‌های صنعتی این منطقه نیز در حال تقویت است و این روند می‌تواند به شکل‌گیری ساختار اقتصادی پویاتری در جنوب فارس کمک کند.

موسوی محسنی درباره پهنه مرکزی نیز گفت: این منطقه با وجود برخورداری از ظرفیت‌های مهم و قرار گرفتن شهر شیراز در آن، هنوز به پویایی اقتصادی مورد انتظار نرسیده است.

وی افزود: لازم است با توجه به ظرفیت‌های موجود، برای افزایش فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در این منطقه برنامه‌ریزی شود.

وی درباره پهنه غربی استان که شهرستان‌هایی مانند رستم، ممسنی و برخی مناطق پیرامونی را دربرمی‌گیرد، اظهار کرد: این پهنه از نظر اقتصادی در شمار مناطق کمترتوسعه‌یافته قرار دارد و اقتصاد آن عمدتاً بر فعالیت‌های کشاورزی متکی است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه‌ریزی برای این منطقه باید ایجاد پویایی اقتصادی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود باشد.

موسوی محسنی درباره پهنه شرقی استان نیز گفت: این منطقه نیز در شمار پهنه‌های کمترتوسعه‌یافته قرار دارد و اقتصاد آن بیشتر بر فعالیت‌های کشاورزی متکی است.

وی افزود: در کنار کشاورزی، ظرفیت‌های معدنی مناسبی در این پهنه وجود دارد که می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی صحیح، به افزایش ارزش افزوده و تقویت اقتصاد منطقه کمک کند.

وی درباره پهنه شمالی استان نیز اظهار کرد: شهرستان‌هایی مانند آباده، اقلید، خرم‌بید، بوانات، مرودشت، پاسارگاد، سرچهان و دیگر شهرستان‌های این پهنه، ظرفیت‌های مختلفی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن دارند.

موسوی محسنی افزود: اگرچه اقتصاد بسیاری از مناطق این پهنه همچنان به کشاورزی وابسته است، اما ظرفیت‌های صنعتی و معدنی موجود می‌تواند نقش مهمی در توسعه آینده آن ایفا کند.

آمایش سرزمین؛ نقشه راه توسعه استان و شهرستان‌ها

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت ترسیم چشم‌انداز روشن برای آینده استان گفت: یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که چگونه می‌توان آینده فارس را به‌درستی ترسیم کرد و چشم‌اندازی داشت که مشخص کند استان به کدام سمت حرکت می‌کند.

وی افزود: آمایش سرزمین، چه در سطح کشور، چه در سطح استان و چه در سطح شهرستان، در حقیقت نقشه راه توسعه است و باید مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.

موسوی محسنی خاطرنشان کرد: استان فارس از ظرفیت مهمی برخوردار است و وجود اسناد آمایش و توسعه برای شهرستان‌ها، فرصت ارزشمندی برای حرکت به سمت توسعه پایدار و متوازن فراهم کرده است.

وی با اشاره به اهمیت توجه به تناسب میان زمین، فعالیت و جمعیت گفت: برنامه‌ریزی توسعه باید با شناخت دقیق ظرفیت‌های سرزمینی و با نگاه آینده‌نگر انجام شود.

هشدار درباره پیامدهای بی‌توجهی به اسناد توسعه

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس با تأکید بر ضرورت توجه جدی به اسناد آمایش اظهار کرد: اگر در سال‌های گذشته توجه بیشتری به این اسناد می‌شد، بسیاری از مشکلات امروز کشور و استان‌ها به وجود نمی‌آمد.

وی افزود: مشکلاتی مانند نشست زمین و پیامدهای ناشی از توسعه نامتوازن، نتیجه بی‌توجهی به برنامه‌های بلندمدت و ظرفیت‌های واقعی سرزمین است.

موسوی محسنی با اشاره به اقدامات پایشی در مناطق تاریخی فارس گفت: برای پایش تغییرات و بررسی آثار فعالیت‌ها در محدوده‌هایی مانند تخت جمشید، پاسارگاد و نقش رستم، اقدامات و هزینه‌های قابل توجهی انجام می‌شود تا بتوان آثار تغییرات و پیامدهای احتمالی را به‌موقع شناسایی کرد.

وی در پایان تأکید کرد: توجه ویژه به اسناداد آمایش سرزمین در سطح استان و شهرستان‌ها، شرط مهم تصمیم‌گیری صحیح و حرکت به سمت توسعه پایدار، متوازن و آینده‌نگر است و باید همه دستگاه‌ها و مدیران در فرآیند تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای، این اسناد را جدی بگیرند.

انتهای پیام/