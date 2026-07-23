حمله موشکی به شلمچه ۲ شهید و ۱۱ مجروح داشت

به گزارش ایلنا، ولی‌الله حیاتی در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد: مجروحان این حمله تحت مداوا و رسیدگی پزشکی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: تردد زائران اربعین حسینی در مرز شلمچه به‌صورت روان ادامه دارد و این حادثه خللی در روند عبور زائران ایجاد نکرده است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسان با تمام ظرفیت در حال ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی هستند.

انتهای پیام/