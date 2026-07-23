توضیحات معاون استاندار خوزستان درباره حمله موشکی آمریکا به مرز شلمچه

به گزارش ایلنا، ولی‌الله حیاتی در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد: دقایقی پیش اطراف پایانه مسافربری در مرز شلمچه هدف حمله موشکی ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفت.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: ۲ نفر در حمله دشمن آمریکایی به مرز شلمچه به شهادت رسیدند و ۱۱ نفر مجروح شدند.

به گفته وی مجروحان این حمله تحت مداوا و رسیدگی پزشکی قرار گرفته‌اند.

حیاتی افزود: تردد زائران اربعین حسینی در مرز شلمچه به‌صورت روان ادامه دارد و این حادثه خللی در روند عبور زائران ایجاد نکرده است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسان با تمام ظرفیت در حال ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی هستند.

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