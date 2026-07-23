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استاندار فارس برای دیدار و تجلیل خانواده شهدای جنگ رمضان وارد لامرد شد

استاندار فارس برای دیدار و تجلیل خانواده شهدای جنگ رمضان وارد لامرد شد
کد خبر : 1817278
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حسینعلی امیری در جریان سفر امروز به شهرستان لامرد ، به مسائل و دغدغه‌های خانواده شهدا و جانبازان رسیدگی می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، استاندار فارس و هیأت همراه امروز صبح در سفر به شهرستان لامرد با خانواده شهدای جنگ رمضان دیدار می‌کنند.

وی در گلزار شهدا با ذکر فاتحه بر سر قبور مطهر شهیدان سیده هلما احمدی زاده، رمضان منصوری، الهام زائری حاضر شد.

مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای جنگ رمضان ، بعد از بازدید مناطق حادثه دیده در پی حمله دشمن آمریکایی در نهم اسفند، در سالن فرمانداری شهرستان برگزار می‌شود.

قرار است حسینعلی امیری و مدیران کل همراه در این نشست به مسائل و دغدغه‌های خانواده‌های شهدا و جانبازان رسیدگی کنند.

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خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
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