به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به برگزاری سایر امتحانات نهایی در استان هرمزگان اشاره شده و در این خصوص آمده است: همچنین از روز یکشنبه ۴ مراد ماه تمامی امتحانات نهایی پایه دوازدهم در این استان نیز طبق جدول زمان‌بندی اعلام شده برگزار می‌گردد.

اداره‌کل آموزش و پرورش استان هرمزگان در اطلاعیه خود آورده است: زمان برگزاری امتحانات نهایی تعویق شده در استان، متعاقباً از طریق درگاه‌های رسمی اداره‌کل آموزش و پرورش استان هرمزگان و نیز مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: این تصمیمات با عنایت به برنامه‌ریزی‌ها و نظر ستاد عالی آزمون‌ها، اتخاذ شده است. خواهشمند است دانش‌آموزان، تنها به اخبار منتشر شده از سوی مراجع رسمی توجه کرده و از توجه به شایعات در فضای مجازی خودداری کنند.

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