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اداره‌کل آموزش و پرورش هرمزگان اعلام کرد:

برگزاری امتحانات نهایی استان هرمزگان در روز شنبه ۳ مرداد ماه / زمان برگزاری امتحانات نهایی تعویق شده متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد

برگزاری امتحانات نهایی استان هرمزگان در روز شنبه ۳ مرداد ماه / زمان برگزاری امتحانات نهایی تعویق شده متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد
کد خبر : 1817193
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اداره‌کل آموزش و پرورش استان هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمامی امتحانات نهایی پایه یازدهم در تمامی رشته‌ها، در روز شنبه ۳ مرداد ماه طبق برنامه قبلی و در تمامی حوزه‌های امتحانی سراسر استان هرمزگان برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به برگزاری سایر امتحانات نهایی در استان هرمزگان اشاره شده و در این خصوص آمده است: همچنین از روز یکشنبه ۴ مراد ماه تمامی امتحانات نهایی پایه دوازدهم در این استان نیز طبق جدول زمان‌بندی اعلام شده برگزار می‌گردد.

اداره‌کل آموزش و پرورش استان هرمزگان در اطلاعیه خود آورده است: زمان برگزاری امتحانات نهایی تعویق شده در استان، متعاقباً از طریق درگاه‌های رسمی اداره‌کل آموزش و پرورش استان هرمزگان و نیز مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: این تصمیمات با عنایت به برنامه‌ریزی‌ها و نظر ستاد عالی آزمون‌ها، اتخاذ شده است. خواهشمند است دانش‌آموزان، تنها به اخبار منتشر شده از سوی مراجع رسمی توجه کرده و از توجه به شایعات در فضای مجازی خودداری کنند.

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