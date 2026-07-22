ادارهکل آموزش و پرورش هرمزگان اعلام کرد:
برگزاری امتحانات نهایی استان هرمزگان در روز شنبه ۳ مرداد ماه / زمان برگزاری امتحانات نهایی تعویق شده متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد
ادارهکل آموزش و پرورش استان هرمزگان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: تمامی امتحانات نهایی پایه یازدهم در تمامی رشتهها، در روز شنبه ۳ مرداد ماه طبق برنامه قبلی و در تمامی حوزههای امتحانی سراسر استان هرمزگان برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به برگزاری سایر امتحانات نهایی در استان هرمزگان اشاره شده و در این خصوص آمده است: همچنین از روز یکشنبه ۴ مراد ماه تمامی امتحانات نهایی پایه دوازدهم در این استان نیز طبق جدول زمانبندی اعلام شده برگزار میگردد.
ادارهکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در اطلاعیه خود آورده است: زمان برگزاری امتحانات نهایی تعویق شده در استان، متعاقباً از طریق درگاههای رسمی ادارهکل آموزش و پرورش استان هرمزگان و نیز مراجع رسمی و رسانههای معتبر اطلاعرسانی خواهد شد.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: این تصمیمات با عنایت به برنامهریزیها و نظر ستاد عالی آزمونها، اتخاذ شده است. خواهشمند است دانشآموزان، تنها به اخبار منتشر شده از سوی مراجع رسمی توجه کرده و از توجه به شایعات در فضای مجازی خودداری کنند.