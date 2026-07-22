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تصادف مرگبار خودروی پارس در اصفهان؛ ۲ سرنشین جان باختند

تصادف مرگبار خودروی پارس در اصفهان؛ ۲ سرنشین جان باختند
کد خبر : 1817150
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روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اعلام کرد: بر اثر سانحه رانندگی یک دستگاه خودروی سواری پارس بامداد چهارشنبه در خیابان امام خمینی اصفهان، ۲ سرنشین مرد خودرو جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان افزود: ساعت ۲:۴۵ بامداد روز چهارشنبه، وقوع یک حادثه رانندگی در خیابان امام خمینی، روبه‌روی بیمارستان امام حسین (ع)، به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی گزارش شد که بر این اساس نیروهای عملیاتی ایستگاه ۲۲ آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی و ایمن‌سازی صحنه را آغاز کردند.

در این حادثه، یک دستگاه خودروی سواری پارس دچار سانحه شده بود که بر اثر شدت برخورد، ۲ سرنشین مرد آن جان خود را از دست دادند.

آتش‌نشانان پس از حضور در محل، ضمن ایمن‌سازی صحنه حادثه و انجام اقدامات لازم، محل را برای ادامه بررسی علت وقوع سانحه و انجام اقدامات قانونی به عوامل ذی‌ربط تحویل دادند.

روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از سرعت غیرمجاز پرهیز کرده و با توجه کامل به شرایط مسیر، برای پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

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