به گزارش ایلنا از رشت، استاندار گیلان با قدردانی از اقدامات قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان، از اجرای بیش از ۴۰۰ پروژه عمرانی و عام‌المنفعه با اعتباری بالغ بر چهار همت خبر داد و گفت: این پروژه‌ها نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان مناطق کمتر برخوردار گیلان ایفا می‌کنند.

هادی حق‌شناس عصر سه‌شنبه در نشست بررسی روند اجرای پروژه‌های قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گیلان اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون، پروژه‌های متعددی در حوزه راه‌های روستایی، آبرسانی و احداث ابنیه عمومی در مناطق محروم و صعب‌العبور استان آغاز شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها اکنون در مراحل مختلف اجرا قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای ۷۰ پروژه راه روستایی به طول ۱۶۰ کیلومتر، ابنیه‌های عام المنفعه و ۳۴۰ پروژه آبرسانی در سطح استان با ۶۷ هزار خانوار بهره بردار، افزود: تاکنون ۳۳ پروژه آبرسانی به بهره‌برداری رسیده و سایر طرح‌ها نیز با سرعت در حال اجرا است.

استاندار گیلان مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته به پروژه‌های قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در سال گذشته و سال جاری را بیش از چهار همت اعلام کرد و گفت: این میزان سرمایه‌گذاری، در مقایسه با مجموع اعتبارات پروژه‌های عمرانی استان که سال گذشته حدود یک‌ونیم همت بود، نشان‌دهنده نقش مؤثر ارتش جمهوری اسلامی ایران در توسعه زیرساخت‌های گیلان است.

حق‌شناس هدف از برگزاری این نشست را هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع پیش‌روی پروژه‌ها عنوان کرد و افزود: با توجه به نزدیک شدن فصل بارندگی و محدودیت اجرای عملیات عمرانی در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور، ضروری است پروژه‌هایی که از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردارند، با سرعت بیشتری تکمیل و آماده بهره‌برداری شوند.

وی با تأکید بر آمادگی استانداری گیلان برای پشتیبانی از پروژه‌های اولویت‌دار تصریح کرد: بر اساس تصمیمات این نشست، طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی مناسبی دارند، در صورت نیاز از محل اعتبارات استانی و شهرستانی نیز حمایت خواهند شد تا در کنار منابع قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

استاندار گیلان با قدردانی از توجه امیرسرتیپ خلبان ولی رحمانی فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی، خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان استانداری و ارتش جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌ساز شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌ها، کاهش محرومیت و ارتقای سطح خدمات در مناطق کمتر برخوردار استان خواهد بود.

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