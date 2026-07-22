ثبت جهانی گیسوم تالش نیازمند ساماندهی و استقرار مناسب دستفروشان است

به گزارش ایلنا از رشت، علی باقری در جریان بازدید از روستای گردشگری گیسوم شهرستان تالش که با حضور رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، یوسف سلمانخواه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و بخشدار اسالم انجام شد، آخرین وضعیت زیرساخت‌ها و اقدامات مورد نیاز برای ثبت جهانی این روستا را مورد بررسی قرار داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی و گردشگری روستای گیسوم، اظهار کرد: این روستا به‌عنوان یکی از مقاصد شاخص گردشگری استان، از قابلیت‌های ارزشمندی برای ثبت در فهرست‌های بین‌المللی برخوردار است و با تأکیدات استاندار گیلان، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با هماهنگی، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی منسجم، الزامات و استانداردهای مورد نیاز را برای تحقق این هدف فراهم کنند.

وی توسعه متوازن زیرساخت‌های گردشگری را از مهم‌ترین عوامل رونق اقتصادی و اجتماعی استان برشمرد و افزود: توسعه گردشگری پایدار، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد جوامع محلی، موجب ارتقای امنیت اجتماعی، پویایی اقتصادی و تقویت زیست‌پذیری روستاها خواهد شد.

باقری با تأکید بر ضرورت صیانت از هویت فرهنگی و اصالت روستاهای گیلان، تصریح کرد: معرفی فرهنگ بومی، آداب و رسوم محلی، صنایع‌دستی، تولیدات روستایی و سبک زندگی بومی، از ارکان اساسی توسعه گردشگری پایدار است و باید همزمان با توسعه زیرساخت‌ها، مورد توجه جدی دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حفاظت از جاده جنگلی گیسوم اظهار داشت: صیانت از این میراث طبیعی ارزشمند و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای ثبت جهانی روستای گیسوم، مستلزم ساماندهی مناسب فعالیت‌های پیرامونی است؛ از این‌رو برنامه‌ریزی برای انتقال، ساماندهی و استقرار مناسب دستفروشان حاشیه این مسیر با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار گرفته و با جدیت دنبال می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان در پایان خاطرنشان کرد: ثبت جهانی روستای گیسوم، افزون بر معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و گردشگری گیلان در سطح بین‌المللی، می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری، تقویت اقتصاد محلی، توسعه پایدار و ارتقای جایگاه استان در صنعت گردشگری کشور و جهان باشد.

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