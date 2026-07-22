خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برخورد کامیون با سواری دنا در رشت ۲ کشته برجا گذاشت

برخورد کامیون با سواری دنا در رشت ۲ کشته برجا گذاشت
کد خبر : 1817074
لینک کوتاه کپی شد.

علیرضا پورسان، سخنگوی مرکز اورژانس گیلان گفت: برخورد کامیون با سواری دنا در محور سراوان رشت ۲ کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش ایلنا از رشت، علیرضا پورسان، سخنگوی مرکز اورژانس گیلان از برخورد مرگبار یک دستگاه کامیون با خودروی سواری دنا در محور جنب پاسگاه سراوان رشت خبر داد و اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه در ساعت ۲۳:۲۹، سه دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به ارزیابی کارشناسان اورژانس در صحنه تصریح کرد: متأسفانه این حادثه دو فوتی بر جا گذاشت و دو مصدوم نیز پس از دریافت اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، با پایش مستمر علائم حیاتی و تحت مراقبت کامل کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان پورسینا منتقل شدند.

پورسان در پایان بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان تأکید کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل