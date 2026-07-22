برخورد کامیون با سواری دنا در رشت ۲ کشته برجا گذاشت
علیرضا پورسان، سخنگوی مرکز اورژانس گیلان گفت: برخورد کامیون با سواری دنا در محور سراوان رشت ۲ کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت
به گزارش ایلنا از رشت، علیرضا پورسان، سخنگوی مرکز اورژانس گیلان از برخورد مرگبار یک دستگاه کامیون با خودروی سواری دنا در محور جنب پاسگاه سراوان رشت خبر داد و اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه در ساعت ۲۳:۲۹، سه دستگاه آمبولانس از نزدیکترین پایگاههای اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به ارزیابی کارشناسان اورژانس در صحنه تصریح کرد: متأسفانه این حادثه دو فوتی بر جا گذاشت و دو مصدوم نیز پس از دریافت اقدامات درمانی پیشبیمارستانی، با پایش مستمر علائم حیاتی و تحت مراقبت کامل کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان پورسینا منتقل شدند.
پورسان در پایان بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان تأکید کرد.