پایان فعالیت مرکز غیرمجاز زیبایی در آستارا/متهمان دستگیر و مرکز پلمب شد

به گزارش ایلنا از آستارا، جواد حسن‌بیگی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آستارا اظهار کرد: در پی وصول گزارشی مبنی بر فعالیت غیرمجاز یک مرکز ارائه خدمات پزشکی و زیبایی در محدوده چهارراه حکیم غربی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی و دستور قضایی، مأموران پلیس امنیت عمومی با فرماندهی و حضور میدانی سرهنگ مرتضی احدی فرمانده انتظامی شهرستان از محل مورد نظر بازدید که در جریان بازرسی دو نفر از شهروندان در حال دریافت خدمات پزشکی بوده و دو نفر دیگر شامل منشی و دستیار، بدون داشتن مجوزهای قانونی در حال انجام امور پزشکی بودند.

مدعی العموم با اشاره به اینکه ادامه فعالیت این مرکز می‌توانست سلامت شهروندان را با مخاطره جدی مواجه کند، تصریح کرد: بلافاصله دستور پلمب مرکز، دستگیری متهمان و انتقال آنان برای انجام تحقیقات تکمیلی صادر شد و پرونده قضایی نیز تشکیل شده است.

دادستان در پایان با قدردانی از اقدام به‌موقع پلیس بیان کرد: برخورد با این مرکز غیرمجاز با استقبال و رضایتمندی شهروندان همراه بوده و این مطالبه عمومی با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی و پلیس قرار دارد.

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