مدیرکل صمت استان مطرح کرد؛
هوش مصنوعی و فناوریهای نوین، محور نوسازی صنایع فارس میشود
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس از آغاز فرآیند اجرای برنامه بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی استان خبر داد و گفت: بهرهگیری از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین، بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه صنایع دانشبنیان از محورهای اصلی نوسازی صنایع فارس خواهد بود.
کریم مجرب در حاشیه این کارگاه با اشاره به دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: تمام واحدهای صنعتی که ۱۰ سال یا بیشتر از صدور پروانه بهرهبرداری آنها گذشته باشد، میتوانند برای بازسازی و نوسازی واحد خود درخواست ثبت کنند.
وی افزود: الگوی پیشنهادی نوسازی صنایع بر پایه سیاستگذاری هوشمند، تأمین مالی پایدار، استفاده از فناوریهای نوین، بهینهسازی مصرف انرژی و ارتقای رقابتپذیری طراحی شده است.
مدیرکل صمت فارس ادامه داد: برای اجرای این سیاست، مشوقهایی از جمله اولویت در تخصیص ارز، معافیتهای گمرکی و مالیاتی، حمایت از صادرات و پشتیبانی از فعالیتهای تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است.
مجرب هدف اصلی این برنامه را ایجاد یک الگوی عملیاتی برای پیوند هرچه بیشتر صنعت با فناوریهای نوین عنوان کرد و گفت: بهکارگیری فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی در صنایع و معادن میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و ارتقای رقابتپذیری واحدهای تولیدی داشته باشد.
وی با اشاره به فرآیند اجرایی بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی بیان کرد: این فرآیند با شناسایی و ارزیابی واحدها آغاز میشود و توسعه صنایع دانشبنیان، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی در استان فارس در اولویت قرار دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس همچنین از راهاندازی سامانه بازسازی و نوسازی صنایع خبر داد و گفت: این سامانه با هدف تسهیل فرآیند ثبت درخواست و پیگیری برنامههای نوسازی واحدهای صنعتی راهاندازی شده و اجرای آزمایشی آن نیز در برخی استانها انجام شده است.
در ادامه این برنامه، کارشناسان سازمان ایدرو و معاونت صنایع اداره کل صمت فارس از تعدادی از واحدهای تولیدی در شهرستانهای شیراز و زرقان بازدید کردند و در این بازدیدها ظرفیتهای تولیدی، روند فعالیت واحدها و چالشها و موانع موجود در مسیر تولید مورد بررسی قرار گرفت.