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مدیرکل صمت استان مطرح کرد؛

هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، محور نوسازی صنایع فارس می‌شود

هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، محور نوسازی صنایع فارس می‌شود
کد خبر : 1817017
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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس از آغاز فرآیند اجرای برنامه بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی استان خبر داد و گفت: بهره‌گیری از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه صنایع دانش‌بنیان از محورهای اصلی نوسازی صنایع فارس خواهد بود.

به گزارش ایلنا، کارگاه آموزشی پلتفرم بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی استان با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و با حضور کارشناسان این سازمان، صاحبان صنایع و مدیران واحدهای تولیدی در محل اداره کل صمت فارس برگزار شد.

کریم مجرب در حاشیه این کارگاه با اشاره به دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: تمام واحدهای صنعتی که ۱۰ سال یا بیشتر از صدور پروانه بهره‌برداری آنها گذشته باشد، می‌توانند برای بازسازی و نوسازی واحد خود درخواست ثبت کنند.

وی افزود: الگوی پیشنهادی نوسازی صنایع بر پایه سیاست‌گذاری هوشمند، تأمین مالی پایدار، استفاده از فناوری‌های نوین، بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای رقابت‌پذیری طراحی شده است.

مدیرکل صمت فارس ادامه داد: برای اجرای این سیاست، مشوق‌هایی از جمله اولویت در تخصیص ارز، معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، حمایت از صادرات و پشتیبانی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است.

مجرب هدف اصلی این برنامه را ایجاد یک الگوی عملیاتی برای پیوند هرچه بیشتر صنعت با فناوری‌های نوین عنوان کرد و گفت: به‌کارگیری فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در صنایع و معادن می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی داشته باشد.

وی با اشاره به فرآیند اجرایی بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی بیان کرد: این فرآیند با شناسایی و ارزیابی واحدها آغاز می‌شود و توسعه صنایع دانش‌بنیان، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی در استان فارس در اولویت قرار دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس همچنین از راه‌اندازی سامانه بازسازی و نوسازی صنایع خبر داد و گفت: این سامانه با هدف تسهیل فرآیند ثبت درخواست و پیگیری برنامه‌های نوسازی واحدهای صنعتی راه‌اندازی شده و اجرای آزمایشی آن نیز در برخی استان‌ها انجام شده است.

در ادامه این برنامه، کارشناسان سازمان ایدرو و معاونت صنایع اداره کل صمت فارس از تعدادی از واحدهای تولیدی در شهرستان‌های شیراز و زرقان بازدید کردند و در این بازدیدها ظرفیت‌های تولیدی، روند فعالیت واحدها و چالش‌ها و موانع موجود در مسیر تولید مورد بررسی قرار گرفت.

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