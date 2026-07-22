به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، غلامحسین محمدی در پنجمین نشست شورای مرکز ملی توسعه مهارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در مرکز تربیت مربی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در کرج برگزار شد، اظهار کرد: آنچه امروز در مسیر توسعه نظام مهارتی کشور دنبال می‌شود، حاصل یک کار جمعی و مشارکت مجموعه‌ای از افراد و نهادهای دغدغه‌مند در بخش‌های مختلف است و نمی‌توان چنین پروژه ملی و گسترده‌ای را صرفاً با اتکا به توان دولت پیش برد.

وی افزود: هدف ما ایجاد یک نظام مهارتی نوین در کشور است که بر پایه تقاضای واقعی بازار کار، مشارکت بخش خصوصی و با لحاظ نقش تنظیم‌گری دولت شکل بگیرد؛ نظامی که در آن همه ذی‌نفعان بتوانند در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای فرآیندهای مهارتی نقش داشته باشند.

دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در زمینه وفاق و مشارکت اجتماعی گفت: برای تحقق اهداف بزرگ در حوزه مهارت، باید با تواضع و فروتنی در برابر همه بخش‌های جامعه، ظرفیت‌های موجود را شناسایی و برای استفاده از آنها مسیر همکاری را باز کنیم.

محمدی ادامه داد: منابع و امکانات مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، متعلق به مردم و نسل‌های آینده است و باید به بهترین شکل ممکن در خدمت توسعه مهارت قرار گیرد. اگر دولت و مدیران دولتی ظرفیت‌های بخش خصوصی را نادیده بگیرند، نمی‌توان انتظار داشت که نظام مهارتی کشور به اهداف بلند خود دست پیدا کند.

وی تأکید کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که دولت برای افراد و مجموعه‌های شایسته در بخش خصوصی فرش قرمز پهن کند؛ البته نه صرفاً در حرف، بلکه در عمل و با ایجاد ظرفیت‌های قانونی و اجرایی لازم. تنها در این صورت می‌توانیم شرایط کشور را تغییر دهیم.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: اگر قرار باشد کشور را با همان روش‌های گذشته اداره کنیم، نباید انتظار داشته باشیم نتیجه‌ای بهتر از شرایط موجود به دست آوریم.

بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های آموزش مهارتی بلااستفاده است

محمدی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور همچنان بلااستفاده مانده است، اظهار کرد: این موضوع فقط مختص سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیست و در دانشگاه‌ها و حتی شرکت‌های دولتی نیز ظرفیت‌های قابل توجهی وجود دارد که به‌طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: دولت به‌تنهایی نمی‌تواند تمام نیازهای نظام مهارتی کشور را پاسخ دهد. همین مرکز تربیت مربی که امروز مورد بازدید قرار گرفت، ظرفیت‌های قابل توجهی دارد، اما استفاده کامل از این امکانات نیازمند مشارکت همه بخش‌ها، از جمله صنایع و بخش خصوصی است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: نمی‌توان انتظار داشت دولت به‌تنهایی مربی تربیت کند، تجهیزات را ایجاد و بهسازی کند، برنامه‌های آموزشی را طراحی کند و همزمان نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بازار کار را نیز تأمین کند. این یک کار فرابخشی است و همه دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، صنایع و بخش خصوصی باید در آن مشارکت داشته باشند.

آموزش، مسئولیت یک دستگاه خاص نیست

محمدی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به مقوله آموزش گفت: این تصور که آموزش صرفاً متولی مشخصی در یک وزارتخانه یا دستگاه خاص دارد، باید کنار گذاشته شود. آموزش متعلق به همه مردم است و خانواده‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، صنایع و سایر بخش‌های جامعه در آن نقش دارند.

وی افزود: همه ما باید اراده کنیم تا مسیر حضور و مشارکت همه ظرفیت‌های کشور در حوزه آموزش و مهارت فراهم شود. هدف ما این است که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به یک مجموعه ملی و متعلق به همه مردم تبدیل شود و ظرفیت‌های آن در اختیار توسعه کشور قرار گیرد.

بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی همچنان باید در توسعه مهارت مشارکت کند

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با قدردانی از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی اظهار کرد: می‌دانیم فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع در شرایط فعلی با مشکلات متعددی مواجه هستند و مدیریت یک بنگاه اقتصادی از صبح تا شب با مسائل مختلفی همراه است؛ در شرایط بحرانی و جنگ نیز این مشکلات پیچیده‌تر می‌شود.

محمدی ادامه داد: با وجود این شرایط، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور باید با نگاه به آینده ایران، در حوزه توسعه مهارت سرمایه‌گذاری و مشارکت کنند؛ چراکه اگر در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم، می‌توانیم به رشد اقتصادی بهتر، افزایش رضایتمندی مردم و ساختن ایرانی سرافرازتر امیدوار باشیم.

وی با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در مرکز ملی توسعه مهارت اتاق بازرگانی ایران گفت: بیش از یک سال از آغاز شکل‌گیری این مرکز گذشته و امروز شاهد برگزاری پنجمین جلسه رسمی آن هستیم. در این مدت، اقدامات و دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده که نشان می‌دهد با همکاری و مشارکت می‌توان مسیرهای جدیدی را در نظام مهارتی کشور ایجاد کرد.

آمادگی سازمان فنی و حرفه‌ای برای رفع موانع مشارکت بخش خصوصی

محمدی با دعوت از اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی برای حضور گسترده‌تر در برنامه‌های مهارتی گفت: از همه دوستان و همکاران در اتاق‌های بازرگانی می‌خواهم ظرفیت‌های موجود را برای توسعه این همکاری به کار بگیرند و اگر برای پیشبرد این مسیر نیاز به صدور مجوز یا اصلاح و تصویب مقرراتی وجود دارد، موضوع را مطرح کنند.

وی افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای آمادگی دارد در چارچوب وظایف خود، مسائل و مشکلات موجود را بررسی و برای رفع موانع همکاری با بخش خصوصی اقدام کند. همکاران ما نیز باید زمان و ظرفیت بیشتری برای تسهیل این فرآیند اختصاص دهند تا بخش خصوصی بتواند با سهولت بیشتری در توسعه نظام مهارتی کشور مشارکت کند.

نظام صلاحیت حرفه‌ای؛ یکی از ارکان تحول در بازار کار

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای را یکی از ارکان مهم تحول در نظام مهارتی کشور دانست و گفت: باید به نقطه‌ای برسیم که هر فردی در ایران که به دنبال ورود به بازار کار است، بتواند از مسیر مشخص و شفافی برای اثبات مهارت و صلاحیت حرفه‌ای خود استفاده کند و کارفرما نیز به اطلاعات دقیق و قابل اتکایی درباره توانمندی نیروی کار دسترسی داشته باشد.

محمدی ادامه داد: باید سامانه‌های داده و اطلاعات، ظرفیت‌های آموزشی مشترک و ترکیبی میان بخش عمومی و خصوصی و نظام‌های سنجش صلاحیت حرفه‌ای دقیق و فراگیر شکل بگیرد تا در آینده، مسئله اصلی کشور دیگر کمبود نیروی کار ماهر نباشد.

وی افزود: اگر بتوانیم نظامی ایجاد کنیم که آموزش‌های مهارتی با نیاز واقعی بازار کار پیوند بخورد و صلاحیت حرفه‌ای افراد نیز به‌صورت دقیق و با مشارکت همه ذی‌نفعان سنجیده شود، بسیاری از مشکلات امروز تولید و اقتصاد کشور در حوزه تأمین نیروی انسانی کاهش خواهد یافت.

توسعه مهارت؛ سرمایه‌گذاری برای آینده ایران

محمدی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه مهارت‌آموزی گفت: خدمت در حوزه مهارت، اقدامی است که آثار آن تنها به امروز محدود نمی‌شود و می‌تواند آینده زندگی افراد و جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به استعدادهای جوان کشور اظهار کرد: بسیاری از جوانانی که امروز در مسیر مهارت‌آموزی قرار دارند، با وجود محرومیت‌ها و مشکلات مختلف زندگی، از استعداد و توانمندی بالایی برخوردارند و می‌توانند به سرمایه‌های ارزشمند کشور تبدیل شوند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در پایان تأکید کرد: توسعه نظام مهارتی کشور نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه بخش‌هاست و اگر دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و جامعه در کنار یکدیگر قرار گیرند، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای اشتغال، تولید و اقتصاد کشور رقم زد.

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