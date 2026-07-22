به گزارش ایلنا، سید علاءالدین کراماتی پس از انجام بازدیدهای میدانی، بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی وضعیت مصرف و توزیع برق در نقاط مختلف شهرستان، خواستار اجرای فوری قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز برق شد.

وی با اشاره به شرایط ناترازی برق و افزایش نارضایتی ناشی از خاموشی‌ها، بر ضرورت قطع و جمع‌آوری شبکه‌های غیرمجاز از سوی شرکت توزیع نیروی برق شیراز تأکید کرد و گفت: مقابله با انشعابات غیرمجاز و جلوگیری از برق‌رسانی به کاربری‌های فاقد مجوز، از اقدامات مؤثر در کاهش خاموشی‌ها، مدیریت ناترازی انرژی و افزایش پایداری شبکه برق است.

فرماندار شیراز از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز خواست با اجرای کامل ضوابط وزارت نیرو، با بهره‌بردارانی که به شکل غیرقانونی از شبکه برق استفاده می‌کنند، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد شود.

کراماتی افزود: شرکت توزیع نیروی برق شهرستان موظف است به‌ویژه در شرایط کنونی، در اسرع وقت نسبت به شناسایی و جمع‌آوری انشعابات خارج از چارچوب قانونی و جلوگیری از ارائه خدمات به کاربری‌های فاقد مجوز اقدام کند.

وی با اشاره به آثار منفی استفاده غیرمجاز از شبکه برق اظهار کرد: انشعابات غیرقانونی علاوه بر تشدید ناترازی انرژی و افزایش فشار بر شبکه توزیع، موجب افت ولتاژ، کاهش کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش خاموشی‌ها و ایجاد مخاطرات ایمنی برای شهروندان می‌شود؛ از این رو مقابله با این تخلفات از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

فرماندار شیراز همچنین از پیگیری جدی ساماندهی و قطع انشعابات غیرمجاز در شهر شیراز و بخش‌های داریون، سیخ‌دارنگون، مرکزی و ارژن خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف آزادسازی ظرفیت شبکه، توزیع عادلانه برق و ارتقای پایداری شبکه با جدیت دنبال خواهد شد.

کراماتی در پایان بر اجرای سریع و بدون اغماض فرآیندهای قانونی، نظارت مستمر بر روند اقدامات و ارائه گزارش عملکرد از سوی شرکت توزیع نیروی برق شیراز تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای این برنامه برای تأمین برق پایدار و صیانت از حقوق عمومی شهروندان شد.

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