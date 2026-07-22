مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان افزود: در مدت یاد شده، ۳۳ هزار و ۶۶۸ زائر ایرانی از طریق مرز شلمچه وارد کشور شدند و ۴۷ هزار و ۷۱۱ زائر ایرانی نیز از این مرز به سمت عتبات عالیات خارج شدند.

وی در خصوص آمار تردد زائران ایرانی در مرز چذابه تصریح کرد: طی همین مدت ۴ هزار و ۷۶۶ زائر ایرانی وارد کشور شده و ۱۱ هزار و ۱۵۲ زائر نیز از این مرز خارج شدند.

خسروی با اشاره به آمارهای تجمیعی اظهار داشت: در مجموع دو پایانه مرزی استان ۳۸ هزار و ۴۳۴ تردد ورودی و ۵۸ هزار و ۸۶۳ تردد خروجی برای زائران ایرانی به ثبت رسید.

وی درباره تردد مسافران خارجی گفت: در بازه زمانی مذکور ۱۵ هزار و ۶۱۶ زائر خارجی از طریق مرزهای استان وارد کشور شدند که ۱۲ هزار و ۴۸۰ نفر از مرز شلمچه و ۳ هزار و ۱۳۶ نفر از مرز چذابه تردد داشتند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: برای خروج مسافران خارجی نیز ۲۱ هزار و ۴۱۷ تردد ثبت شده است که ۴ هزار و ۵۰۱ نفر از مرز چذابه و ۱۶ هزار و ۹۱۶ زائر از مرز شلمچه خارج شدند.