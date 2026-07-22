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مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس خبرداد؛

صدور بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ سند مالکیت در فارس از ابتدای امسال

صدور بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ سند مالکیت در فارس از ابتدای امسال
کد خبر : 1816981
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مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس از صدور بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ فقره سند مالکیت در راستای اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدنخعی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶ هزار و ۴۱۲ فقره سند مالکیت در راستای اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی در استان فارس صادر شده است.

وی افزود: با توجه به برنامه عملیاتی ابلاغی و با هدف تسریع در صدور اسناد مالکیت، رسیدگی به پرونده‌های تشکیل‌شده در هیأت‌های قانون تعیین تکلیف در ادارات تابعه ثبت اسناد و املاک استان با جدیت در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس همچنین از صدور بیش از ۳هزار و ۱۰۰ فقره سند مالکیت در همین مدت، در راستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن خبر داد و گفت: استمرار تعامل با بنیاد مسکن فارس برای اجرای تعهدات و پیشبرد برنامه‌های سال جاری در دستور کار قرار دارد.

نخعی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت قوانین موجود برای تثبیت مالکیت‌ها، بیان کرد: ملاک اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس، بهره‌مندی حداکثری مردم از خدمات ثبتی است و با توجه به نقش تسهیلگر قوانین تعیین تکلیف و ساماندهی در صدور اسناد مالکیت و تکمیل حدنگاری، استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها با هدف تثبیت مالکیت مردم استان بر اراضی و املاک تحت تملک آنان دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس برای تسریع در فرآیند صدور اسناد مالکیت، تکمیل حدنگاری و تثبیت مالکیت‌های مردم، تمام توان خود را به کار خواهد گرفت.

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