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پروژه شبکه جمع آ وری فاضلاب نیر تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره برداری می رسد

پروژه شبکه جمع آ وری فاضلاب نیر تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره برداری می رسد
کد خبر : 1816979
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مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نیر از پیشرفت چشمگیر پروژه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب این شهر خبر داد و اعلام کرد که با اجرای ۴ کیلومتر باقیمانده، شبکه فاضلاب نیر تا پایان سال ۱۴۰۵ به طور کامل تکمیل خواهد شد.

به گزارش ایلنا، شهروز کامل  با اشاره به ابعاد این طرح زیرساختی اظهار کرد: طول کل شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر نیر ۳۶ کیلومتر است که خوشبختانه ۳۰ کیلومتر آن در سال‌های گذشته اجرا و عملیاتی شده است.

وی با تشریح وضعیت ۶ کیلومتر باقیمانده این شبکه افزود: از این میزان، ۲ کیلومتر در سال گذشته به اتمام رسیده و در حال بهره‌برداری است و ۴ کیلومتر باقیمانده نیز هم‌اکنون در دست اجرا بوده و عملیات عمرانی آن طبق برنامه‌ریزی انجام شده، تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نیر اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این شبکه را بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان برشمرد و بر تخصیص به موقع اعتبارات برای تسریع در روند اجرایی پروژه تأکید کرد.

کامل در ادامه به وضعیت تصفیه خانه فاضلاب این شهر اشاره کرد و گفت: خوشبختانه فاز نخست تصفیه خانه فاضلاب نیر با موفقیت به بهره‌برداری رسیده و فرایند تصفیه بهداشتی پساب در آن در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای تکمیل زنجیره فرآیند تصفیه و افزایش ظرفیت، فاز دوم این تصفیه خانه نیز به پیمانکار واگذار شده و هم‌اکنون عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

گفتنی است با بهره‌برداری کامل از شبکه جمع‌آوری و تصفیه خانه فاضلاب نیر، بخش قابل توجهی از معضلات زیست‌محیطی و بهداشتی منطقه مرتفع شده و پایداری منابع آبی زیرزمینی نیز تضمین خواهد شد.

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